Konzert in der Cruciskirche in Sondershausen von Project unpluuged im Januar 2019.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Konzertreise durch die Musikgeschichte

Acht Musiker, acht Instrumente, acht Stimmen und viele Gänsehautmomente, so wird das Konzert des Project unplugged für den 25. Januar im Bürgerzentrum Cruciskirche angekündigt. Seit zehn Jahren touren die Musiker gemeinsam jeweils einmal jährlich durch ausgewählte Kirchen und Open Air-Kulissen. Zum zweiten Mal sind sie in der Cruciskirche in Sondershausen zu hören. Zum Konzert wollen sie an das Schicksal des kleinen Max aus Großfurra erinnern, der an Leukämie erkrankt war und im vergangenen Jahr gestorben ist.

Bereits Anfang vergangenen Jahres hatten die Musiker bei ihrem Konzert Spenden für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei gesammelt und wollen das beim nächsten Konzert wiederholen, kündigt die Projekt-Band an. Als Zusammenschluss verschiedenster Thüringer Bands und Klassik-Ensembles präsentiert Project unplugged bei seinen Konzerten zeitlose Songs der Musikgeschichte, darunter Titel der Beatles, von Queen, Bob Dylan, Karat und vielen anderen. Dabei bekämen die Lieder eine ganz eigene Note. Durch stimmgewaltigen Satzgesang seien die Originaltitel zwar erkennbar, jedoch oft ein überraschender und neuer Hörgenuss. Sie würden mal laut, mal leise, mal ganz alte Musik, mal neuere, mal bekannte, mal ganz unbekannte Songs singen und spielen, aber immer überraschend schön. Die Besucher erwarte ein vielfältiges Musikprogramm über viele Jahrzehnte Musikgeschichte, welches für die ganze Familie geeignet ist.

Entstanden sei das Project unplugged 2010, als die beste Freundin der großen Tochter von Uwe & Ilka Langenhan. Um an sie zu erinnern, habe man mit mehr als 20 befreundeten Musikern aus ganz Thüringen in der Bachkirche Arnstadt ein Konzert veranstaltet. Seit diesem ersten Konzert seien viele weitere in Arnstadt, aber auch in anderen Städten hinzugekommen.

Samstag, 25. Januar, 19 bis 22 Uhr, Cruciskirche Sondershausen. Karten: 15 Euro Erwachsene/5 Euro Kinder bis 16