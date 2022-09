Konzertsaison startet im Panorama Museum Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Nach langer Pause gastiert ein indisches Quartett im Panorama-Museum Bad Frankenhausen.

Am Freitag startet nach langer Pause das erste Konzert im Panorama Museum. Ab 20 Uhr steht das Quartett „The Tapi Project“ aus Indien auf der Bühne.

Laut Veranstalter präsentieren die Musiker eine „zündende Melange aus aktueller indischer Popmusik zwischen Bollywood und Tribal-Grooves mit spannenden Anleihen zu Electronic-Fusion und amerikanischem Funk & Soul“. In den sechs Jahren, in denen die Band existiere, habe sie bereits über 300 Konzerte in 26 Ländern gespielt.

Karten im Vorverkauf an der Panorama-Kasse: 10 Euro. An der Abendkasse: 12 Euro. Der Shuttle-Service fährt ab 19.30 Uhr von der Reha-Klinik aus.

Interessenten melden ihren Bedarf per Tel.: 03466/ 32 620 an, Reha-Patienten tragen sich im Patientenordner ein.