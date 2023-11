In der Stadtinformation Sondershausen gab es am Donnerstag eine Verkostung mit Thomas Müller, dem Leiter der Nordhäuser Traditionsbrennerei.

Kornverkostung und Kellerbesuch in Sondershausen

Sondershausen. Die Stadtinformation Sondershausen organisierte mit der Nordhäuser Traditionsbrennerei eine Kornverkostung.

Mit 21 Teilnehmern fand am Donnerstag das erste Premiumtasting der Nordhäuser Traditionsbrennerei und der Stadtinformation Sondershausen statt. Zunächst führte Gerd Grüner, Mitarbeiter des Schlossmuseums Sondershausen, die Besucher durch die Keller des Schlosses. Im Anschluss wurde zum Probieren in die Stadtinformation geladen, teilte die Stadtinformation mit. Thomas Müller, Leiter der Traditionsbrennerei, gab einen in die Geschichte der Nordhäuser Traditionsbrennerei und erläuterte die Spirituosen für die Verkostung. Abschließend gab es vom Geschäftsführer der Echter Nordhäuser Traditionsbrennerei noch ein exklusives Ständchen: „...und wenn ich einmal traurig bin, dann trink ich einen Korn...“ worauf alle Teilnehmer direkt eingestiegen sind und mitgesungen haben.