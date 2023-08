Kräuterführung mit Heike Kern in Bendeleben

Kräuterfrau Heike Kern aus Bad Frankenhausen bietet am 15. August eine besondere Führung in Bendeleben an.

Bendeleben. Warum Maria Himmelfahrt am 15. August ein wichtiger Tag im Kräuterjahr ist, gibt es unter anderem bei der Tour zu erfahren.

Heike Kern bietet am Dienstag, dem 15. August, eine besondere Kräuterführung in Bendeleben an. „Maria Himmelfahrt ist traditionell einer der wichtigsten Tage im Kräuterjahr. Es beginnt der Frauendreißiger“, verrät die selbst ernannte Kräuterfrau. „In den nächsten 30 Tagen werden noch einmal Vorräte für den Winter gesammelt.“ Was es damit auf sich hat, erklärt Heike Kern von 18 bis zirka 19.30 Uhr im Natur- und Landschaftspark Bendeleben. Treffpunkt ist vor dem Neuen Schloss beziehungsweise dem heutigen Seniorenheim. Um Anmeldung wird unter Telefon 0170 / 3 14 66 31 gebeten. Hier genüge es auch, einen Nachrichtendienst zu nutzen. Die Teilnahme ist kostenpflichtig, für jeden Teilnehmer gebe es auch eine vorbereitete Aufmerksamkeit.