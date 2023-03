Kräuterseminare in Westerengel

Westerengel. Bianca Heger bietet zwei Kräuterseminare zum Frühling an.

Kräuterseminare zum Frühling bietet im April Bianca Heger in ihrem Garten in Westerengel an. Der Frühling sei die Zeit, um aufzuräumen und zu reinigen. Das gelte auch für den Körper, um gesund und voller Kraft zu sein. Dafür eignen sich besonders einheimische Wildkräuter. In den Kräuterseminaren am 1. und 22. April wird es auch einige Ratschläge aus der Ernährungsberatung geben. Um eine Voranmeldung bei Bianca Heger wird gebeten: Telefon 0176/98 26 86 18.