Bendeleben. Eine weitere Wanderung wird am 22. April angeboten.

Die Termine für die ersten beiden Kräuterwanderungen in diesem Jahr sind am Ostermontag sowie am Samstag, dem 22. April, informierte die Kräuterfrau vom Kyffhäuser, Heike Kern. Treffpunkt sei jeweils um 10 Uhr vor dem Schloss im Natur- und Landschaftspark Bendeleben. Die geführte Wanderung dauert etwa anderthalb Stunden. Es wird um eine vorherige Anmeldung unter Tel. 0170 / 3146631 oder per Mail an heike@krautundyoga.de.