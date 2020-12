Kranich-Knatsch: Naturschutzbund-Vize wehrt sich gegen Vorwürfe

Der Großteil der am Helme-Stausee rastenden 35.000 Kraniche ist weitergezogen, gen Süden. Dennoch: Rund um die Naturschutzstation Numburg, von wo aus die Vögel gut zu sehen sind, kehrt verbal keine Ruhe ein. Nun weist Martin Schulze, Vizechef des Naturschutzbundes (Nabu) Sachsen-Anhalt, die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück. Fördervereinschefin Helga Bauersfeld hatte ihm unterstellt, am Vorstand vorbei ein großangelegtes Kranichprojekt voranzutreiben und massive Eingriffe in die Natur zu planen. Schulze und zwei andere Mitglieder waren im Sommer aus dem Verein ausgeschlossen worden, was ein gerichtliches Nachspiel hat.

Die Idee eines länderübergreifenden Projektes geht auf eine Initiative aus Thüringen zurück, denn die um Nordhausen aktive Natura-2000-Station kümmert sich seit vielen Jahren um den Kranich. „Dieser habe ich mich 2018/19 als Mitglied des Fördervereins und des Nabu angeschlossen, weil sie in meinen Augen unglaubliche Möglichkeiten für die Entwicklung am Stausee und auch an der Numburg bot“, sagt Schulze, der seit 1984 ehrenamtlich an der Numburg arbeitete, Gründungsmitglied des Fördervereins Numburg ist, das Vogelberingungsprogramm „Helmestausee“ entwarf und ein Symposium zu Stauregime und Vogelschutz organisierte. Der Vorstand sei immer über jeden Schritt informiert gewesen, auch beim Kranichprojekt. „Frau Bauersfeld und Kollegen nahmen an allen Beratungen teil, Planungen erfolgten zu keinem Zeitpunkt am Vorstand vorbei.“

Numburg-Verein aus Liste der Projektpartner entlassen

Einen Antrag zur Teilnahme des Fördervereins am Projekt habe er für die Mitgliederversammlung 2019 formuliert. „Die Mitglieder beschlossen daraufhin, dass der Vorstand im Rahmen des Projektes die Interessen des Vereins vertritt.“ Auf einer der ersten Beratungen habe Bauersfeld jedoch mitgeteilt, dass der Förderverein und die Numburg als Gebäudekomplex nicht am Projekt teilhaben wollen. „Daraufhin wurde der Numburg-Verein aus der Liste der Projektpartner entlassen.“

Schulze betont auch: Er werde sich, mit anderen Unterstützern, weiter für das Kranichprojekt einsetzen und stellt Details klar: Die Anschaffung eines elektrobetriebenen Fahrzeuges und Info-Mobils sind Gegenstand des Antragsentwurfs. „Diese sollen jedoch nicht Touristen zur Numburg transportieren, sondern von Projektmitarbeitern genutzt werden.“ Und vielleicht kann gehbehinderten, alten Menschen durch flexible Shuttles ebenso das Kranich-Erleben ermöglicht werden. Der Ausbau des Weges zur Numburg als Asphaltstraße habe hierfür nie zur Debatte gestanden.

Vogelberingung an der Naturschutzstation Numburg. Foto: Dirk Bernkopf / Archiv

Auch die massiven Umbauten an der Numburg seien „eine Erfindung“. Das Nebengebäude mit den Fledermäusen sei nie Projektinhalt gewesen, nur eine Sanierung des Hauptgebäudes der Numburg (hier wurden jüngst 250.000 Euro Sanierungskosten festgestellt) sollte vorangetrieben werden. Im anderen Nebengebäude hätte ein Raum für Ranger und freiwillige Helfer entstehen können. Schulze: „Für die Arbeit der Mitglieder und die Öffentlichkeitsarbeit wäre dies ein Segen gewesen, auch eine Wanderausstellung hätte Platz gefunden.“ Eine Cafeteria sei niemals geplant gewesen.

Dass sich das Projekt zu einseitig mit dem Kranich beschäftigen würde, weist Schulze zurück: „Mit Leitarten wie dem Kranich könne man aber zielführender agieren als mit einer zwei Millimeter großen Schnecke.“ Es gehe um Fördergelder für Schutzmaßnahmen, Personal- und Sachkosten, die für viele Arten eingesetzt werden können. Was die Kraniche anbelangt: Es gebe seit Jahren ein bis zwei Brutpaare in den westlichen Riedflächen. Es handele sich hierbei um die westliche Verbreitungsgrenze der Art aus globaler Sicht und einen von wenigen Brutplätzen in Thüringen. „Das ist also schon von großer Bedeutung.“

Richtig sei, dass im Projekt Renaturierungsmaßnahmen angedacht sind, die aber auch Arten wie Bachneunauge, Fischotter und Bekassine zu Gute kommen und gar nicht direkt den Stausee betreffen. „Die Maßnahmen finden im Schutzgebiet statt und werden mit Naturschutzbehörden, Talsperrenbetrieb und Landwirten abgestimmt. Sie haben zudem keinerlei Einfluss auf die Nutzbarkeit oder das Stauregime der Talsperre Kelbra.“

Schulze spielt auch auf den Faktor Tourismus an: Viele Besucher kommen nur wegen der Vögel hierher – zu einer Jahreszeit, in der sonst „Ebbe“ herrscht. Zumal die Kraniche mittlerweile den ganzen Winter zu beobachten sind. Am Stausee gibt es auch nicht den Idealzustand, der alle Arten vollumfänglich berücksichtigen kann, so der Nabu-Vize, der dazu am Runden Tisch in Kelbra diskutiert.

Beobachtungsturm entsteht auf Sachsen-Anhalts Seite

Natur- und Hochwasserschutz, aber auch Wassersport und Camping seien jedoch unter einen Hut zu bringen. Wenn Segler tatsächlich ihre Boote verkaufen, liegt das vielleicht an der Einsicht, dass es hier nach dem dritten Dürrejahr in Folge einfach keine gute sichere Zukunft gebe. Das neue, alte Stauregime diene neben dem Kranich auch tausenden Enten und Watvögeln, die erstmals seit Jahren wieder rasten konnten. „Ein Erfolg, trotz des ungelösten Problems des klimabedingten Wasserdefizits, welches 2019/20 Ursache für den Wassermangel im Stausee war.“

Das Kranichprojekt, das vom Landschaftspflegeverband Südharz/Kyffhäuser und dem Nabu Sachsen-Anhalt – unterstützt durch das Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz, die LAG Kranichschutz und das Umweltministerium Sachsen-Anhalt sowie zahlreiche Partner in der Region – geplant und umgesetzt werden soll, nimmt derweil Gestalt an. Vorab wird vom Talsperrenbetrieb, der sich auch für das Kranichzentrum und zwei Ranger stark machte, ein neuer Beobachtungsturm in der Nähe des Hauptdamms errichtet.

„Eigentlich tolle infrastrukturelle Voraussetzungen für ein anschließendes Kranichprojekt, das auch die naturkundliche Bildungsarbeit in den Schulen unterstützen will.“ Der Förderverein Numburg ist daran nicht beteiligt. Schulze schon.