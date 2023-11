Kranichführungen und Konzerte

Kraniche auf ihrem Flug ins Winterquartier lassen sich in diesen Tagen am Stausee in Kelbra gut beobachten. Die Naturparkverwaltung bietet am Wochenende extra Führungen an.

Kyffhäuserkreis. Viele Veranstaltungen für Natur- und Musikliebhaber am Wochenende im Kyffhäuserkreis

Vom Novemberblues ist noch nichts zu spüren. Der Veranstaltungskalender ist weiterhin gut gefüllt mit vielen Terminen sowohl an der frischen Luft als auch in den Sälen im Landkreis.

Klaviertrio erklingtzum Kammerkonzert

Bereits am Freitag, um 19 Uhr, werden zum 1. Kammerkonzert der neuen Spielzeit des Loh-Orchesters Misun Kim-Youn (Violine), Elisabeth Shen (Violoncello) und Sarang Rhee (Klavier) mit dem Klaviertrio von Felix Mendelssohn Bartholdy und Anton Arenski in der Cruciskriche in Sondershausen erwartet.

Ziergeflügelund Exoten

Zu einer Vogelausstellung im Bürgerhaus in Udersleben wird am Samstag von 9 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 9 bis 17 Uhr eingeladen. Anlass ist das 50-jährige Bestehen des Ziergeflügel- und Exotenvereins Udersleben. Am Wochenende wird es im Bürgerhaus aus kleinen und größeren bunten Kehlen tschilpen, krächzen, zwitschern und kreischen, versprechen die Veranstalter. Interessierte zu einem Ausstellungsbesuch seien herzlich willkommen.

Kranichführungenam Stausee Kelbra

Die Naturparkverwaltung Kyffhäuser lädt am Samstag und Sonntag, jeweils 15 Uhr, zu Kranichführungen ein. Treffpunkt ist auf dem Parkplatz vor der Rezeption des Campingplatzes. Zudem steht ein Infomobil bereit, wo Informationsmaterial herausgegeben und ein Vortrag gehalten werde. Danach beginnt die Führung am Südufer des Stausees Kelbra entlang. Mit dem abendlichen Einflug Tausender Kraniche wird die Rückwanderung angetreten. Es wird gebeten, mit wetterfester Kleidung zu kommen und ein Fernglas mitzubringen.

Joshua Rupleyspielt auf Liszt-Flügel

Das Sondershäuser Liszt-Konzert findet am Sonntag um 11 Uhr im Riesensaal im Schloss Sondershausen statt. Dafür konnte der amerikanische Pianist Joshua Rupley am Sondershäuser Liszt-Flügel von 1875 kurzfristig verpflichtet werden. Rupley ist ein interessanter Künstler, der in der Wüste New Mexicos am Rande der Zivilisation aufgewachsen ist. Er bringe am Sonntag Beethovens „Hammerklaviersonate“ sowie eine Komposition von Caspar René Hirschfeld zur Aufführung. Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf in der Touristinformation der Stadt sowie an der Tageskasse.

Ronny Weilandsingt im Achteckhaus

Zum „Konzert der Gefühle“ mit dem Sänger Ronny Weiland wird am Sonntag, um 16 Uhr in das Achteckhaus in Sondershausen eingeladen. Das Konzert beinhalte unter anderem große Erfolge der Meister und klassische Melodien wie zum Beispiel „Freude schöner Götterfunken, „Ave Maria“ und das Lied des Gefangenchor aus „Nabucco“. Karten gibt es in der Stadtinformation Sondershausen unter Telefon: 03632/62 28 22.

Künstlercafémit Fred Böhme

Die Landesmusikakademie in Sondershausen lädt am Sonntag um 15 Uhr zum nächsten Kulturcafé ins Café im Gästehaus ein. Künstler hier ist der aus Bad Frankenhausen stammende Fred Böhme. Das Gespräch mit ihm wird vom ehemaligen Bürgermeister der Stadt Sondershausen, Joachim Kreyer, geführt. Die Besucher haben an diesem Tag die Gelegenheit, die Arbeiten Fred Böhmes kennenzulernen und mit ihm persönlich ins Gespräch zu kommen. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Die Arbeiten sollen bis März kommenden Jahres im Café des Gästehauses zu sehen sein.

UderslebenerWaldlauf

Zum 46. Uderslebener Waldlauf lädt der SSV 1923 Udersleben am Sonntag ein. Die Starts des traditionellen Wettbewerbs am ersten Sonntag im November finden über sechs verschiedene Strecken statt: 2,11 Kilometer (9.10 Uhr), 7,91 Kilometer (9.25 Uhr) und 16,4 Kilometer (9.20 Uhr) sowie 16,40 Kilometer für die Mountainbiker (Start: 9 Uhr). Start und Ziel ist der Sportplatz. Die Kleinen können wie immer über 150 Meter flitzen (Start: 9.30 Uhr, kostenfrei).

Herbstkonzert mitMännergesangverein Holzsußra

Der Männergesangverein Holzsußra lädt zum Herbstkonzert am Sonntag ab 14 Uhr in den Saal des Karl-Marien-Hauses in Ebeleben ein. Nach dem Herbstkonzert öffnet um 15 Uhr die Cafeteria des Karl-Marien-Hauses im Schlosspark Ebeleben und lädt zu Kaffee und Kuchen ein.

Kirmesumzugmit den Bärenrockern

Am Wochenende wird in Niederbösa Kirmes gefeiert. Los geht es am Freitag um 17 Uhr mit dem traditionellen Kirmesgottesdienst in der Kirche. Um 18 Uhr findet das Kirmes-Einläuten in der Buffetstube statt. Am Samstag wird im Saal um 14 Uhr zuerst die Kinderkirmes gefeiert, bevor am Abend Kirmestanz mit DJ Aybee und anschließend Kirmesbeerdigung sind. Der Sonntag beginnt 9 Uhr zum Kirmesumzug mit den Bärenrockern, um 10 Uhr ist Frühshoppen in der Buffetstube.

Livemusikzum Kirmestanz

Die Kirmesburschen laden am Wochenende in Holzthaleben zur traditionellen Kirmes im Saal der Gaststätte „Zur Schenke“ ein. Am Freitag legen vier DJs ab 21 Uhr zur Disco auf. Nach dem Rundgang durch den Ort, bei dem am Samstagvormittag den Einwohnern Ständchen gebracht werden, spielt am Abend im Saal die Band „Sero“ Livemusik zum Kirmestanz. Einlass ist ab 19 Uhr. Am Sonntag freut sich die Kirmesgemeinde über Besucher zum Frühschoppen ab 10 Uhr, bei dem für reichlich Essen und Trinken gesorgt sein wird..