Kranzniederlegungen in Artern zum Volkstrauertag

Zum gemeinsamen Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt finden in der Stadt Artern sowie in den umliegenden Gemeinden am Sonntag, dem 15. November, Kranzniederlegungen statt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Demnach wird ab 10 Uhr am Ehrenhain auf dem Arterner Friedhof ein Kranz niedergelegt. Zeitgleich geschieht dies auch in Voigtstedter Denkmal. Um 10.30 Uhr geschieht dies am Denkmal auf dem Friedhof in Reinsdorf. Weiter geht es mit dem Gedenken um 11 Uhr in der Ortschaft Schönfeld auf dem Kirchhof.

Am Nachmittag folgen um 13 Uhr Kranzniederlegungen am Denkmal vor der Kirche in Ritteburg, um 13.30 Uhr am Denkmal vor der Kirche in Kalbsrieth und um 14 Uhr in Gehofen am Kriegerdenkmal vor der Kirche.