Kreativer Wintermarkt auf dem Greußener Bahnhofvorplatz

Auf dem Bahnhofsvorplatz wurde bislang vor allem im Sommer gefeiert – hier beim Blues am Bahnsteig. Nun plant der Kultur-Werkstatt-Verein einen Wintermarkt.

Greußen. Der Verein Kultur-Werkstatt möchte im November in Greußen ein neues kulturelles Angebot mit regionalen Händlern und Vereinen schaffen.

Einen kleinen kreativen Markt will der Verein „KulturWerkstatt – Wir sind Vielfalt“ in Greußen etablieren. Premiere für den Wintermarkt ist an diesem Samstag, 18. November, ab 15 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz. Das teilte der Verein mit.

Ein Fest für die Region soll es werden. „Wenn die Tage kürzer und die Temperaturen kälter werden, gibt es nichts Schöneres, als sich auf einem gemütlichen Wintermarkt aufzuwärmen“, heißt es in der Ankündigung. Auf dem Bahnhofsvorplatz in Greußen erwarten die Besucher Stände von regionalen Händlern und Vereinen, die ihre Produkte und Angebote präsentieren. Es gebe tolle Geschenke, leckere Spezialitäten und kreative Ideen zu finden. Es wird Musik gespielt, die Kinder der Kindertagesstätte „Sonnenkäfer“treten auf, es gibt Bastelaktionen und Kinderschminken durch das Jugendhaus Greußen.

Wintermarkt sollTradition werden

Der Wintermarkt sei nicht nur eine tolle Gelegenheit, um sich zu vergnügen, sondern auch, um die Region zu unterstützen und zu stärken, heißt es weiter. Die „KulturWerkstatt - Wir sind Vielfalt“ ist ein junger Verein, der sich für die kulturelle Vielfalt und die Gemeinschaft in der ländlichen Gegend in Greußen und Umgebung einsetzt.

Mit dem Wintermarkt möchte der Verein eine Tradition begründen, die auch in den kommenden Jahren fortgeführt werden soll. Der Wintermarkt sei ein wachsender Markt, der das Potenzial hat, zu einem festen Bestandteil des kulturellen Lebens in Greußen zu werden.