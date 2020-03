Kreativität braucht auch Geld

Es stehen große Herausforderungen vor vielen Familien, die ihre Kinder in den kommenden Wochen zu betreuen haben. Große Ferien noch vor den Osterferien – das hat meinen Sohn missmutig gemacht, der die Schule mag. Noch größer war sein Ärger nur noch über das abgesagte Fußballtraining und die geschlossene Skatearena.

Aber für viele Eltern wird der Spagat an der Stelle nicht enden, die Kinder zu beschäftigen, wenn alles geschlossen ist, und die Kleinen am Nervenkostüm zerren. Das Problem wird der Spagat zwischen Job und Betreuung, zwischen Einkommen und Familie. Nicht jeder kann seine Arbeit mit nach Hause nehmen, sich mit dem Partner abwechseln, Überstunden abbummeln oder auf Lohnfortzahlung bei „vorübergehender Behinderung“ hoffen, die ohnehin nur kurze Zeit möglich ist. Fünf Wochen sind eine lange Zeit. Und die Großeltern, so sie denn nicht selbst noch arbeiten, gelten als Risikogruppe.

Tragfähige Lösungen zu finden, ist schwer.

Dass die Sendung mit der Maus ab Mittwoch täglich ausgestrahlt wird, ist eine nette Geste des Westdeutschen Rundfunks. Dass das Miteinander beschworen wird, sich überall Menschen Gedanken machen, wie man sich gegenseitig unterstützen kann, ist toll. Es muss auch über viele Wochen tragen. Und es wird für viele mehr bedürfen als kreative Ideen und Appelle der Politik.