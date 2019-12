Kreis findet keine jungen Mitbestimmer

An jungen Menschen, die ab sofort ein Wörtchen mitreden wollen, mangelt es im Kyffhäuserkreis. Obwohl ihnen per Gesetz Beratersitze im Jugendhilfeausschuss des Kreistages zustehen, finden sich derzeit keine Schüler und Jugendlichen, die diese Posten besetzen wollen. Das war auf Nachfrage aus dem Jugend- und Sozialamt des Kyffhäuserkreises zu erfahren. In der Antwort aus dem Landratsamt heißt es lediglich, die Sitze für zwei Mitglieder von Schülervertretungen könnten zeitnah besetzt werden. Wer demnächst die Ausschussmitglieder bei Fragen beraten darf, die sich um das Thema Schule drehen, darüber müsse zunächst noch die Landesschülervertretung auf Kreisebene entscheiden, teilt die Kreisverwaltung weiter mit.

Noch weniger ist klar, wer demnächst für die Jugendlichen, die sich in Jugendparlamenten engagieren, im Jugendhilfeausschuss des Kreistages vertreten soll. Bislang käme dafür sowieso nur ein Mitglied des Jugendstadtrates in Bad Frankenhausen in Frage. Die Idee, ein solches Gremium auch dem Stadtrat in Sondershausen zur Seite zu stellen, stecken noch in den Kinderschuhen. Kaum voran kommen die Pläne, ein Jugendparlament für den Landkreis zu gründen.

Selbst auf die zwei Schülerinnen, die bereits seit Juni 2018 als beratende Mitglieder im Ausschuss mit daran arbeiten, ein Jugendparlament für den Kyffhäuserkreis aufzubauen, stünden für diese Aufgabe nicht länger zur Verfügung, bedauert Elke Schnabel. Als Mitarbeiterin im Jugend- und Sozialamt kümmert sie sich darum, den Jugendlichen im Kyffhäuserkreis mehr Möglichkeiten zu geben, sich an den Entscheidungen zu Themen, die sie betreffen, zu beteiligen. Sie und ihre Kollegin Janin Panse, die zuvor bereits an dieser Aufgabe gearbeitet hat, schätzen ein: „Die aktuelle Arbeit mit den Jugendlichen im Jugendgremium wird sich aufgrund von Schulabschlüssen der Jugendlichen und dem Gründen neuer Lebensmittelpunkte neu finden müssen. Ein Teil der Jugendlichen wird sich über kurz oder lang nicht mehr so aktiv vor Ort engagieren können.“

Nun müssen also andere Jugendliche gefunden, die sofort und auch auf absehbare Zeit in der Kreispolitik mitbestimmen wollen. Allerdings werde noch beraten, wie es künftig besser gelingt, den jungen Menschen auch die Möglichkeit zu bieten, sich vor Ort zu beteiligen, heißt es aus der Kreisverwaltung weiter. Offen sei auch die Frage wie man gute Beteiligung in einem Flächenlandkreis zu organisieren sei. Wie löst man das „Problem“ mit der Mobilität? Zu überdenke sei auch, wie oft sich ein Gremium treffen und welche Form für die Versammlungen gewählt werden sollte.

Jugendamtssatzung

Eine Änderung des Thüringer Kinder- und Jugendhilfeausführungsgesetzes der Jugendamtssatzung machte auch eine Anpassung der Jugendamtssatzung des Kyffhäuserkreises notwendig. Der Kreistag hat diese beschlossen. Ermöglicht werden soll eine stärkere Beteiligung und Mitbestimmung junger Menschen im Rahmen politischer Entscheidungsprozesse. In den Jugendhilfeausschuss entsenden die Kreisschülervertretungen nunmehr zwei beratende Mitglieder. Sofern Jugendmitbestimmungsgremien im Landkreis gebildet werden hat die Satzung Regelungen zu treffen, in welcher Anzahl Vertreter im Jugendhilfeausschuss mitwirken. Ebenso sind Modalitäten zu regeln für den Fall, dass sich mehrere Jugendmitbestimmungsgremien bilden.