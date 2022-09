Kreis-Musikschule Sondershausen bietet Instrumentenkarussell an

Sondershausen. Die Kreismusikschule Carl Schroeder bietet in diesem Schuljahr auch wieder das Instrumentenkarussell für Kinder ab 5 Jahren an.

Für Kinder ab 5 Jahren bietet die Kreis-Musikschule wieder das Instrumentenkarussell an. Kinder, die noch unentschlossen in der Wahl eines Instrumentes sind, können hier verschiedene Instrumente ausprobieren und dabei entdecken, ob sie ein Instrument erlernen wollen. Der Kurs findet in den Räumen der Musikschule, in kleinen Gruppen von maximal acht Schülern, im Schloss in Sondershausen statt. Los geht es am Dienstag, 27. September. Musikpädagogin Astrid Schreiber erwartet um 16 Uhr die Interessenten das erste Mal. Der Unterricht dauert jeweils 45 Minuten und kostet 15 Euro monatlich. Bei Interesse wenden Sie sich per Tel.: 03632/ 78 23 13 oder per E-Mail konservatorium@kyffhaeuser.de an die Verwaltung der Musikschule.