Kreis nutzt neue Software zur Epidemie-Abwehr

Als erster Landkreis in Thüringen setzt der Kyffhäuserkreis eine neue Software für die Einsatzplanung in Epidemie- oder Katastrophenfällen ein. Das Programm zeigt bei Bedarf auf einer digitalen Karte an, wo sich Krisenherde entwickeln und wo Ressourcen zur Gefahrenabwehr oder Versorgung Betroffener in der Nähe zur Verfügung stehen. Die Kreisverwaltung nutze es bereits, um sich täglich einen Überblick über den Verlauf der Corona-Epidemie zu verschaffen, erklärte Landrätin Antje-Hochwind-Schneider (SPD) am Donnerstag. Sie stellte das neuartige System mit Thüringens Infrastrukturminister Wolfgang Tiefensee (SPD) vor. Das Programm sollte in nächster Zeit in ganz Thüringen Anwendung finden, so der Minister. Die Softwarelösung sei durch die Thüringer Digitalagentur mit entwickelt worden. Das System werde noch effektiver, wenn es auf Ressourcen für den Katastrophenschutz über Kreisgrenzen hinweg zugreifen könne, erklärt Jonas Weller, Brandinspektor für den Kyffhäuserkreis.