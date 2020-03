Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kreis verstärkt Vorsorgegegen Corona-Ausbruch

Auf bis zu acht zusätzliche Mitarbeiter kann das Gesundheitsamt des Kyffhäuserkreises zurückgreifen, sollte es zu Infektionen mit dem Coronavirus in der Region kommen. Das berichtete Amtsärztin Sabine Hausweiler dem Kreisausschuss. Darüber hinaus sei bereits jetzt ein Kurierdienst in der Kreisverwaltung eingerichtet, um bei Verdachtsfällen auf schnellstem Wege Proben zum Test ins Labor des Thüringer Landesamtes für Verbraucherschutz in Bad Langensalza zu bringen. So sei sichergestellt, dass die Ergebnisse spätestens am nächsten Tag vorlägen. Im Moment gebe es aber keine Verdachtsfälle im Kyffhäuserkreis.

Um einer Ausbreitung des Erregers vorzubeugen, habe die Kreisverwaltung 20 Spender für Desinfektionsmittel neu angeschafft, teilte Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) dem Ausschuss mit. Diese Spender würden in den Eingangsbereichen von Schulen aufgehängt, Schüler und Personal im Umgang damit unterwiesen. Gleichzeitig werde in Schulen und Kindergärten gerade ein Schreiben an die Eltern mit Tipps zur Vorsorge gegen eine Corona-Infektion verteilt.