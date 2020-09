Kreisausschuss Kyffhäuser berät zu höheren Kosten

Sondershausen. Steilwandsicherung am Kyffhäuserdenkmal und Feuerwehrtechnisches Zentrum in Artern stehen im Mittelpunkt.

Im Kreisausschuss stehen am Donnerstag, 1. Oktober, ab 15 Uhr, im Landratsamt zwei Themen im Fokus. Es geht um die Erhöhung der finanziellen Mittel für die Sicherung der Steilwand am Kyffhäuserdenkmal. Auch die Baukosten für die Umnutzung des Arterner Gebäudes in der Straße der Jugend in ein Feuerwehrtechnisches Zentrum sollen sich erhöhen.