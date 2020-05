Kyffhäuser. Die geplanten Projekte am Kyffhäuser stehen auf der Tagesordnung des nächsten Kreisausschusses auf dem Kyffhäuser, kündigt das Landratsamt an.

Kreisausschuss tagt auf dem Kyffhäuser

In der Sitzung im Burghof am Freitag, 15. Mai, 10 Uhr, soll über das museale Konzept, den Architektenwettbewerb und die Sicherung des Geotops „Alte Sandstein – Tagebauabbruchkante“ informiert werden. Zudem sollen Mittel für ein Preisgeld zum Realisierungswettbewerbs „Neugestaltung der Eingangssituation am Denkmal“ bereitgestellt werden. Informiert wird auch über die aktuelle Corona-Lage im Landkreis, heißt es in der Ankündigung.