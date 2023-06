Kreisjugendring lädt zur Jugendfreizeit in Polen

Kyffhäuserkreis. Im Sommer gibt es die Möglichkeit, an einer Freizeit im polnischen Klucze teilzunehmen.

Eine Ferienfreizeit im polnischen Klucze, der Partnerregion des Kyffhäuserkreises, bietet der Kreisjugendring im Sommer an. Laut Mitteilung findet die Freizeit vom 18. bis 27. Juli gemeinsam mit polnischen Jugendlichen aus Klucze statt. Man werde die Stadt und viele weitere Sehenswürdigkeiten der Region besichtigen. Die Unterbringung erfolgt den Angaben zufolge in Mehrbettzimmer in einer Art Sportlerheim, zu dem auch ein Schwimmbad gehört. Die Kosten belaufen sich auf 140 Euro, heißt es. Der Betrag beinhalte die Anreise im Reisebus sowie Unterkunft, Verpflegung und Programmkosten.

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten gibt es bei Franziska Stepan, Telefon: 036 32 / 78 26 37, E-Mail: just@kjr-kyffhaeuserkreis.de