Die Kreismusikschule lädt am Wochenende zu zwei Konzerten im Kyffhäuserkreis ein.

Kyffhäuserkreis Am bevorstehenden Wochenende können Musikliebhaber in den Genuss verschiedener Konzerte kommen. Die Kreismusikschule gastiert in Ebeleben und Bad Frankenhausen.

Die Schülerinnen und Schüler der Musikschule des Kyffhäuserkreises „Carl-Schroeder-Konservatorium“ laden für das kommende Wochenende zu zwei weiteren Weihnachtskonzerten ein. Laut Mitteilung des Landratsamtes werden die jungen Künstler der Zweigstelle Ebeleben am Freitag, dem 8. Dezember, ab 19 Uhr in der Aula der Grundschule „Adolph Diesterweg“ in Ebeleben ihr Können präsentieren.

Schülerinnen und Schüler aus dem Ostteil des Landkreises sind dann den Angaben zufolge am Samstag, dem 9. Dezember, um 16 Uhr im Regionalmuseum Bad Frankenhausen zu hören. In beiden Konzerten erklingen laut Ankündigung bunte Programme mit Werken aus verschiedenen musikalischen Epochen, darunter auch viele bekannte Weihnachtslieder. Gespielt werde auf Instrumenten wie Klavier, Blockflöte, Klarinette und Gitarre.

Alle interessierten Gäste sind laut Mitteilung zu beiden Veranstaltungen herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird am Ausgang gebeten, heißt es. red