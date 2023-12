Kreistag beschließt Haushalt für 2024

Für rund 12,5 Millionen Euro entsteht ein zweites Schulgebäude, am Berufsschulstandort in der Sondershäuser Salzstraße.

Kyffhäuserkreis Noch vor Jahresende wurde der Kreishaushalt für das kommende Jahr beschlossen. Rund 25 Millionen Euro will der Kreis investieren. Schwerpunkt bleiben die Schulen.

Die Schulen stehen auch im kommenden Jahr im Mittelpunkt der Investitionen des Kyffhäuserkreises. Rund 25 Millionen Euro stehen im Vermögenshaushalt für Investitionen zur Verfügung. Der Vernögenshaushalt erhöht sich damit nur leicht, dennoch steigt das Haushaltsvolumen insgesamt deutlich. Grund sind die Steigerungen im Verwaltungshaushalt. Um zehn Millionen Euro wächst dieser noch einmal gegenüber 2023 und zwar auf 151,4 Millionen Euro.

Der Kreis plant rund 176,4 Millionen Euro an Einnahmen und Ausgaben. Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt steigen schon seit einigen Jahren: Während vor zwei Jahren das Volumen des Verwaltungshaushalts etwa 130,8 Millionen Euro umfasste, werden es nächstes Jahr 151,4 Millionen Euro sein.

Insbesondere die Personalausgaben seien durch Tarifsteigerungen noch einmal um rund 2 Millionen Euro im Jahr gestiegen und das, so die Landrätin, ohne Personalaufwuchs. Vor zwei Jahren hatte der Kreis rund 29 Millionen Euro im Jahr für Personal aufgewendet, im kommenden Jahr werden es 34 Millionen Euro sein. Teurer wird auch der Öffentliche Nahverkehr. Und nach wie vor sind es die Sozialausgaben, die den Großteil, inzwischen sogar mehr als die Hälfte, der Ausgaben im Verwaltungshaushalt ausmachen. Auf 83 Millionen sind die Ausgaben angewachsen. Dem stehen 42,8 Millionen geplante Einnahmen für den Kreis gegenüber.

Während die Haushaltsdiskussion für 2023 von der Kritik an der Kreisumlage, der Erhöhung des Hebesatzes und der Lage der Kommunen beherrscht wurde, wurde die Thematik in diesem Jahr nur angerissen. Dabei verursacht der trotz des auf 41,53 gesenkten Hebesatzes eine letztlich doch höhere Kreisumlage für die Kommunen. Ursächlich ist der kommunale Finanzausgleich, der die Finanzkraft der Kommunen rückwirkend betrachtet und nicht die aktuelle Haushaltslage, daran erinnerten der Fraktionschef der Linken und Arterns Bürgermeister Torsten Blümel und Ebelebens Bürgermeister Steffen Gröbel (FWV), der für die Freie Wähler Vereinigung im Kreistag sitzt.

Verzögert wurde der Beschluss des Haushaltes durch Abstimmungsschwierigkeiten über die kurzfristig eingebrachten Änderungsanträge der Fraktionen von CDU/FDP und SPD. Die Anträge der AfD waren zum Kauf einer Schulapp und der Schaffung einer Personalstelle für einen IT-Mitarbeiter, der Lehrer schulen soll. Beide Anträge sollen zunächst im Bildungsausschuss besprochen worden.

Sowohl CDU als auch SPD wollten den Sportfördertopf für Vereine um 50.000 Euro auf dann 100.000 Euro im Jahr erhöhen. Unterstützt werden damit seit einigen Jahren investitive Maßnahmen von Vereinen in Sportstätten. Um weitere Wünsche der Fraktionen zu ermöglichen, einigte man sich auf eine Erhöhung um 25.000 Euro auf 75.000 Euro. Der Antrag der SPD, künftig Sportvereine bei der Mitgliedergewinnung zu unterstützen und dafür 25.000 Euro im Jahr zur Verfügung zu stellen, wurde ebenfalls beschlossen. Zustimmung gab es auch für die Anträge der CDU auf eine Erhöhung der Mittel für den Denkmalschutz um 20.000 Euro und noch eimal 5000 Euro für die im vergangenen Jahr erstmals übernommenen Verpflegungskosten von Feuerwehrleuten bei Lehrgängen.

Der Haushaltsentwurf wurde anschließend mehrheitlich bei drei Enthaltungen beschlossen. Nach Zustimmung des Landesverwaltungsamtes kann der Kreis erstmals seit Jahren mit beschlossenem Haushalt ins neue Jahr starten.

Investieren wird der Kreis in zwei neue Schulbauten. Das neue Schulgebäude für das Berufsschulzentrum wächst bereits in die Höhe. Der Grundschulbau Bendeleben beginnt im Frühjahr. Neu gebaut wird eine Sporthalle für die Grundschule Franzberg und das Förderschulzentrum in Sondershausen.

Im Etat sind auch Mittel für den Neubau der Grundschule Hohenebra eingestellt. Mit 4,1 Millionen Euro Kosten rechnet der Kreis. Weiter geplant wird aber erst, wenn das Land Förderung in Aussicht stellt.

Für die Umgestaltung der Schulhöfe der Grundschule Ebeleben und der Käthe-Kollwitz-Grundschule Sondershausen liegen die Fördermittelbescheide schon vor. 1,05 Millionen Euro werden in Ebeleben verbaut, 600.000 Euro in Sondershausen. Aus Eigenmitteln deckt der Kreis die Sanierung des Schulhofs der Regelschule Bad Frankenhausen (600.000 Euro). Weitere 860.000 Euro sind für Ausstattung und Digitalisierung in verschiedenen Schulen geplant.

Zudem werden zwei Kreisstraßen bei Esperstedt und Feldengel saniert und für 5,7 Millionen Euro wird die Region Greußen an den überregionalen Radverkehr angeschlossen. Zwischen Oberspier (Unstrut-Werra-Radweg) und der Kreisgrenze bei Greußen soll ein Radweg gebaut werden.

Investiert wird in die Ausstattung der Feuerwehren und den Katastrophenschutz. 100.000 Euro sind es für Ausrüstung und Technik im Katastrophenschutz. Mehr als 1 Millionen Euro soll in Fahrzeuge und Ausstattung der Einsatzzentralen der Feuerwehren fließen. Ein Gerätewagen und Messtechnik für den Standort Sondershausen werden angeschafft. 400.000 Euro kostet das. Mit 90.000 Euro wird der Gerätewagen gefördert. Die Stadt Roßleben-Wiehe erhält 120.000 Euro als Zuschuss für die Anschaffung einer neuen Drehleiter vom Kreis.