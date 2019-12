Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kreisumlage wird nicht angehoben

Der Haushaltsentwurf für 2020 des Kyffhäuserkreises wies eine erhebliche Finanzierungslücke auf. Das erklärte Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) in der Kreistagssitzung am Mittwochabend. Ursprünglich war vorgesehen, den Haushalt für das kommende Jahr im nächsten Kreisausschuss vorzustellen und zu diskutieren. Der Termin werde auf die Sitzung im Januar verschoben, kündigte die Landrätin an. Bis dahin hoffe man, den Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben ausgleichen zu können. Sechs Millionen Euro fehlten.

Besonders im Sozialbereich seien die Kosten gestiegen. Zusätzliche Aufgaben und Vorgaben des Landes sowie die Programmen, an denen sich der Landkreis beteilige, hätten diese Mehrkosten verursacht. Mit den Fachbereichen sei deshalb alles diskutiert worden, um Einsparpotenziale zu finden. Auch die Personalkosten seien noch einmal definiert worden, erläuterte Verwaltungsleiter Heinz-Ulrich Thiele.

Das Defizit im Verwaltungshaushalt durch eine Erhöhung der Kreisumlage zu finanzieren, habe die Landrätin abgelehnt. Die gemachte Zusage, die Umlage für die Kommunen nicht zu erhöhen, wolle sie einhalten, erklärte Antje Hochwind-Schneider im Kreistag.