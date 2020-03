Kreisverwaltung weiter erreichbar

Das Landratsamt wird nicht schließen. Damit die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter erhalten bleibe, werde aber gebeten, nur bei dringenden Fällen und nur nach telefonischer Absprache die Behörde aufzusuchen. Das erklärte der Verwaltungsleiter und Pressesprecher Heinz-Ulrich Thiele. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Als neue Maßnahme sei im Foyer der ehemalige Kassenraum zu einem kleineren Bürgerbüro umgebaut worden. Dort können, wenn eine persönliche Vorsprache erforderlich sei, Anliegen mit den Mitarbeitern geklärt werden. Menschen mit Krankheitssymptomen würden gegebenenfalls wieder nach Hause geschickt, sagt Thiele, und bittet um Verständnis für diese Maßnahmen. Aber man müsse eine Ansteckung auch in Verwaltung verhindern.

Aus diesem Grund appelliere die Kreisverwaltung nochmals an die Bürger, alle Angelegenheiten telefonisch unter 03632/7410 mit dem zuständigen Sachbearbeiter zu besprechen oder per E-Mail oder Brief zu klären. Die Mitarbeiter der Kreisverwaltung seien weiterhin im Dienst und würden Anträge und andere Formalitäten bearbeiten, erklärte Thiele.

Weiterhin geschaltet ist zudem die Bürger-Hotline zu Fragen beim Umgang mit dem Coronavirus. Vier Mitarbeiter geben täglich von 9 bis 16 Uhr, auch am Wochenende, Auskunft und würden gegebenenfalls weitere Kontakte unter 03632/74 14 44 vermitteln. Außerhalb der telefonischen Erreichbarkeit ist ein Anrufbeantworter geschaltet. Sollten alle Mitarbeiter im Gespräch sein, dann sei dennoch das Freizeichen zu hören. Man solle in der Leitung bleiben oder wenig später noch einmal anrufen.