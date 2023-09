Krieg in der Ukraine macht die Tragödie der Vertreibung gegenwärtig

Seinen "Tag der Heimat" 2023 hielt der Landesverband Thüringen des BdV (Bund der Vertriebenen) am Donnerstag in Bad Frankenhausen ab. 200 Gäste aus ganz Thüringen wurden dazu erwartet.

Bad Frankenhausen. Rund 200 Heimatvertriebene aus ganz Thüringen beim „Tag der Heimat“ des BdV-Landesverbandes in Bad Frankenhausen.

Unter dem Leitwort „Krieg und Vertreibung – Geißeln der Menschheit“ kam der Bund der Vertriebenen (BdV) Thüringen am Donnerstag in Bad Frankenhausen zu seinem diesjährigen „Tag der Heimat“ zusammen. Angesichts des „unseligen Krieges Russlands gegen die Ukraine“ habe das Präsidium bewusst ein mahnendes Wort gewählt, „auch in der Hoffnung auf ein baldiges Ende dieser Gewaltorgie“, sagte BdV-Landesvorsitzender Egon Primas in seiner Festrede vor rund 200 Heimatvertriebenen aus ganz Thüringen.

Laut BdV-Büroleiterin Monika Heim berührt das Schicksal der geflüchteten Menschen aus der Ukraine die Heimatvertriebenen in besonderer Weise, hatten sie doch nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Heimat oft auch nur mit dem, was sie auf dem Leib trugen, verlassen müssen. Diese Tragödie sei nun wieder gegenwärtig.

Arterner Regionalverband organisiert Zusammenkunft

Umso mehr rücke in diesen Tagen die Charta der Heimatvertriebenen von 1950 in den Focus, die die Unterstützung des BdV eines geeinten Europas und eines Zusammenlebens der Völker ohne Furcht und Zwang beinhalte, betonte BdV-Landeschef Primas. Die Charta sei „zu einem historischen Dokument geworden, mit einer klaren Absage an gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Völkern.“

Rund 6000 Mitglieder zählt der BdV Thüringen. Inzwischen sind sie 80 Jahre und älter. „Dass so viele von ihnen in Bad Frankenhausen sind, freut mich sehr“, sagte Monika Heim, die mit Unterstützung des BdV-Regionalverbandes Artern um Brigitte Pupowski die Zusammenkunft in der Rotbart-Arena vorbereitet hatte. Die Pandemie habe Spuren hinterlassen, erklärte sie. Zu den letzten Heimattagen in Sonneberg und Meiningen seien nicht mal halb so viele Menschen erschienen.

Als Ehrengäste wurden Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) sowie die Bürgermeister von Sondershausen, Sömmerda und Bad Frankenhausen erwartet. Für die musikalische Umrahmung sorgten Anna Ivanischko (Sopran) aus der Ukraine mit Roland Uhlig am Klavier sowie der Albert-Fischer-Chor aus Sondershausen.