Kripo übernimmt Ermittlungen in Abtsbessingen

Abtsbessingen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen im Fall der tot aufgefundenen Katzen in Abtsbessingen übernommen. „Wir befinden uns noch ganz am Anfang der Ermittlungen“, so Polizeisprecherin Fränze Töpfer. Dabei gingen die Kollegen von sieben anstatt sechs Tieren aus, bei denen nun zu klären sei, ob es sich um die als vermisst gemeldeten Tiere handele. Eine Sektion der Leichname sei nicht ausgeschlossen. In einem Sickerwasserbecken der Agrargenossenschaft wurden die Kadaver am Sonntag entdeckt (wir berichteten).

Die Polizei bittet nun dringend um Zeugenhinweise. Wer etwas Verdächtiges gesehen oder mitbekommen habe, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen, Telefon: 03631/960, oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

