Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Krisenstab tagt im Landratsamt

Der Gesundheitszustand der beiden Männer aus dem Kyffhäuserkreis, bei denen am Montag der Coronavirus nachgewiesen wurde, sei unverändert. Beide seien zu Hause und es gehe ihnen so weit gut, erklärte der Sprecher des Landratsamtes Heinz-Ulrich Thiele. Das Gesundheitsamt stehe mit den beiden Männern, die aus dem Ostteil des Kyffhäuserkreises stammen, im täglichen Kontakt. Für beide sei für 14 Tage die häusliche Quarantäne durch das Gesundheitsamt des Landkreises angeordnet worden, so Thiele. Rechtliche Basis für eine solche Anordnung sei das Infektionsschutzgesetz. Die Maßnahme des Gesundheitsamtes sei verpflichtend. Verstöße können laut Gesetz bestraft werden.

Die Männer waren bis zum vergangenen Samstag mit einer siebenköpfigen Gruppe zum Skifahren in Tirol. Schon auf der Reise hatten beide über grippale Symptome geklagt und sich nach der Rückkehr sofort beim Bereitschaftsdienst des Gesundheitsamtes gemeldet. Noch am Wochenende sei ein Test gemacht worden, dessen Ergebnis am Montag positiv auf das Coronavirus ausfiel. Vorsorglich waren die Betroffenen und enge Kontaktpersonen bereits am Wochenende aufgefordert worden, zu Hause zu bleiben und keinen Kontakt mehr zu anderen Menschen aufzunehmen. Auch die Ebenfalls Mitreisenden seien kontaktiert, Personen mit Symptomen zum Hausarzt verwiesen worden und empfohlen wurden, zu Hause zu bleiben.

Ermittelt werden aktuell alle Kontaktpersonen der Betroffenen.

Seit Dienstagvormittag tagt der erweiterte Krisenstab im Landratsamt. Neben Mitarbeitern der Kreisverwaltung nehmen daran auch Vertreter der Feuerwehren, der Polizei, der Bundeswehr, der Kassenärztlichen Vereinigung sowie der beiden Kliniken im Landkreis teil, so Thiele. Man informiere über die allgemeine Lage, die personelle Verstärkung des Gesundheitsamtes und der Anordnung über die Absage von öffentlichen und nicht-öffentlichen Veranstaltungen ab 500 Personen, erklärte Thiele.

Die Kreisverwaltung hat seit Dienstag von 9 bis 16 Uhr eine Bürgerhotline geschaltet unter der Rufnummer: 03632/ 741-444.

Bei Verdacht auf Coronavirus sollen Betroffene den Hausarzt anrufen oder den ärztlichen Notdienst unter 116 117 rät das das Landratsamt.