Kritik am geplanten Gifteinsatz in der Hainleite

Um rund 60 Hektar Eichenwald in der südlichen Hainleite bei Günserode und Bilzingsleben vor dem erneuten Kahlfraß durch die Raupen des Eichenschwammspinners zu schützen, soll das Waldstück spätestens Anfang April mit dem Insektengift Mimic besprüht werden. Das bestätigte Uli Klüßendorf, Leiter des Forstamtes Sondershausen auf Nachfrage. „Wir müssen zu dieser Maßnahme greifen, um die wertvollen Bestände, die ausschließlich in Besitz von Privatleuten und Kirche sind, zu erhalten.“ Das Laub der Bäume war schon im vergangenen Sommer komplett abgefressen worden. „Ob die Eichen das ein weiteres Mal überleben würden, ist fraglich“, schätzt der Forstamtsleiter ein.

Der Naturschutzbund (Nabu) Thüringen und der Thüringer Entomologenverband sprechen sich gegen diesen Einsatz aus. Nach Aussage der beiden Verbände schädigt das Gift auch andere Insekten. Zudem sei die Notwendigkeit und die Erfolgsaussichten des Gifteinsatzes umstritten. „Die geplante Giftdusche stellt in Zeiten des Insektensterbens eine ökologische Katastrophe dar. Alle Anstrengungen zum Erhalt der biologischen Vielfalt in den Naturschutzgebieten im Wald können mit so einer Maßnahme zunichtegemacht werden“, erklärte Martin Schmidt, Landesvorsitzender des Nabu Thüringen in einer Mitteilung. „Mit dem geplanten großflächigen Gifteinsatz aus der Luft werden neben dem eigentlichen Zielobjekt auch Massen an anderen Insektenarten getötet. Das für den Einsatz zuständige Landwirtschaftsministerium muss diese Maßnahme verhindern.“

Der Sondershäuser Forstamtsleiter erklärte, dass die Larven des Falters wegen des milden Winters in Massen überlebt hätten. „Es gab keine Frostnächte mit Temperaturen unter minus zehn Grad, die normalerweise die Spinner-Population dezimieren würden.“ Wie viele Larven auf den Eichen überwintert haben, werde gerade gezählt. „Wir brauchen die Daten um den Einsatz des Insektizids genehmigen zu lassen. Die Unteren Naturschutzbehörden der Landkreise Kyffhäuser und Sömmerda müssen noch ihre Stellungnahmen abgeben“ erklärt Klüßendorf.

Der Einsatz des Insektengiftes sei schon eine extreme Maßnahme. Die werde aber durch die ungewöhnlichen Umstände nicht zu umgehen sein, meint er. „Seit 1996 haben wir keine Chemie mehr in den Wald gebracht. Jetzt aber bleibt uns nichts anderes übrig, um die Bedrohung durch den Schädling einzudämmen.

Das Insektizid würde per Hubschrauber über dem Areal versprüht. Nach dem Einsatz sei der Wald sofort wieder begehbar. Das Mittel schade weder Menschen noch anderen Tieren außer den Insekten, auf die es abzielt.

Der Thüringer Entomologenverband hält das Vorgehen für Verschwendung von Steuermitteln. „Jede Ausweitung von Schädlingen bricht binnen kurzem zusammen, das ist wissenschaftlich ausreichend belegt. In der Natur gibt es kein unbegrenztes Wachstum. Fressfeinde führen regelmäßig zum Zusammenbruch von Massenvermehrungen. Erfahrungen der letzten Jahrzehnte mit Schwammspinner-Gradationen zeigen, dass spätestens nach zwei Jahren 90 Prozent der Populationen zusammenbrechen“, erklärte Ronald Bellstedt, Vorsitzender des Thüringer Entomologenverbands. „Zudem hat sich bisher gezeigt, dass gesunde Bäume auch mehrfachen Befall ohne Probleme überstehen. Nur wenige Bäume sterben nach mehrfachem Befall ab.“