Krumbiegel begeisterte fast bis Mitternacht in Sondershausen

Sondershausen. Der Prinzen-Sänger las aus seinem Buch und unterhielt das Publikum auch musikalisch.

Er ist ein Entertainer, wie er im Buche steht – und mit einem solchen gastierte Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel am Samstagabend in der Cruciskirche in Sondershausen. Er las aus seinem Werk „Courage Zeigen“ – eine Stippvisite seines Lebens, von der Zeit im Thomanerchor, dem Leben in der DDR bis hinein in die Gegenwart. Bis auf den letzten Platz war das Konzert ausgebucht, ein Segen für den veranstaltenden Jazzclub Sondershausen. „Ein Mann, sein Klavier und ihr", der Sänger verstand es, das Publikum mit Charme, Humor und einer Portion kritischer Töne in seinen Bann zu ziehen. Flagge zeigen und sich auf die richtige Seite stellen, sei wichtig. Der unterhaltsame Abend mit einem nahbaren Künstler und dem Prädikat „sehr wertvoll“ dauerte bis kurz vor Mitternacht an.