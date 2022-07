Kuchenbasar an Grundschule Keula war voller Erfolg

Keula. Bis auf den letzten Krümel ausverkauft war der Kuchenbasar an der Grundschule Keula.

Als vollen Erfolg werten die Organisatoren den Kuchenbasar an der Grundschule Keula am Mittwoch. Eltern waren zum Backen aufgerufen worden, um mit dem Verkaufserlös die Neugestaltung des Biotops auf dem Schulhof zu unterstützen. Über 35 Kuchen und Torten waren so schnell ausverkauft, dass sogar einige Hungrige leer ausgehen mussten. Mit solch einem Andrang hatte jedoch niemand rechnen können.

Keula hatte sich mit dem Projekt beim Wettbewerb „Lebendiges Dorf“ der Stiftung Helbedündorf beworben. Das Startgeld in Höhe von 1000 Euro reicht jedoch nicht aus. Deshalb war man auf die Idee des Kuchenbasars gekommen.