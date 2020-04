Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kuckuck, Kuckuck!

Ich hörte ihn, als ich im Garten einen Busch verschnitt – und hatte mal wieder nur Werkzeug und kein Geld in der Hosentasche. Na, das kann was werden! Ich bin kein Freund des Aberglaubens, aber ein bisschen ärgert es mich. Es heißt: Wenn man zum ersten Mal im Frühjahr den Kuckuck hört, soll man ein dickes Portemonnaie dabei haben und kräftig draufklopfen. Bringt ein Jahr voll Segen, finanziell.

So lange ich mich erinnern kann: Nie hatte ich einen Pfennig oder Cent dabei. Auch diesmal erwischte mich der Bursche, er ist verdammt zeitig dran, eiskalt. Nun ja, ich bin trotzdem immer über die Runden gekommen, meine ich abwinkend. Und verstehe nicht, warum die Altvorderen einem Zugvogel, der seine Eier in fremde Nester legt, so große Kompetenzen zuschreiben.

In monetären, agrarischen, familiären und Gesundheitsfragen: Ein Kuckuck, der am Morgen ruft, verhieß den alten Slawen reiche Ernte. Kuckuck am Abend: Not! Frauen zählten die Rufe, bezogen das auf künftige Ehejahre. Kuckuck, sag mir doch – wie viele Jahre leb‘ ich noch?

Dem messe ich schon lange keine Bedeutung mehr bei. Als ich einst bang die Frage stellte, hörte er nach dem vierten Ruf auf. Das ist gut 30 Jahre her. Eines jedoch glaube ich dem Vogel unbenommen: Es ist nun unwiderruflich Frühling!