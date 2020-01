Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Küchenklatsch mit dem Intendanten

In der Showküche des Theaters stehen am 7. Januar ab 19 Uhr gleich drei Herren am Herd, kündigt das Theater Nordhausen an. Als Einstimmung auf die Oper „Die Zauberflöte“ findet ein Küchenklatsch der besonderen Art im Theater Nordhausen statt. Intendant Daniel Klajner begrüßt diesmal nicht nur als Gastgeber, sondern auch als Koch den ehemaligen Leiter der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora in Nordhausen, Dr. Stefan Hördler, sowie den Intendanten der Gandersheimer Domfestspiele, Achim Lenz. Letzterer gastiert außerdem als Regisseur für die Inszenierung des Nordhäuser Bühnenballs 2020 am Theater Nordhausen. Die Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart ist das bekannteste Bühnenwerk weltweit, das mit seinen vielen Inszenierungen und Aufführungen jeden statistischen Rekord bricht. Das von Achim Lenz inszenierte Singspiel feiert am 24. Januar im Theater Nordhausen Premiere.

Karten für den Küchenklatsch am 7. Januar um 19 Uhr und die Oper „Die Zauberflöte“ gibt es in der Touristinformation Sondershausen, Telefon 03632/78 81 11.