Künstlerfotos, Küstenlandschaften und jede Menge Karneval

Fotoausstellung

Sondershausen. Bilder von Küstenlandschaften und Klangwelten – „Seascapes – Soundscapes“ – zeigen die beiden Sondershäuser Fotografen Henryk Bies und Jana Groß in der Galerie vom Schlossmuseum Sondershausen. Die Ausstellung wird am Samstag um 14 Uhr mit einer Vernissage eröffnet. Die Naturaufnahmen sowie Fotos von Musikern, Klubs und Bühnenszenen sind noch bis 19. April jeweils Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Karneval

Holzthaleben. Zur Prunksitzung laden die Faschingsfreunde in Holzthaleben am Samstag um 19.11 Uhr in den Saal der Schenke ein. Dort steigt dann am Sonntag auch um 15.11 Uhr der Kinderfasching.

Greußen. Zur Faschingsdisko mit Freunden aus anderen Karnevalsclubs der Region laden die Greußener Narren vom Greußener Carnevals-Club (GKC) am Freitag um 19.11 Uhr in ihre Veranstaltungshalle ein.

Ebeleben. Die Narren vom Ebelebener Carnevals-Verein feiern am Samstag ab 20.11 Uhr ihre erste Prunksitzung der laufenden Saison auf dem Saal vom Ratskeller. Am Samstag steht dann an gleicher Stelle der Familienfasching auf dem Programm. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr.

Großfurra. Im Narrenhaus am Rande der Stadt – so nennen die Karnevalisten vom Furrschen Carnevals-Club (FCC) Großfurra ihren Ort in dieser Saison, wird am Samstag um 20.11 Uhr im Gemeindehaus die erste Prunksitzung gefeiert.

Der Wippertaler Carneval-Club (WCC) Rottleben/Bendeleben ist voll in der Saison. Am Samstagabend gibt’s auf dem Saal in Bendeleben die dritte Abendveranstaltung. Beginn ist 19 Uhr.

Oberspier. Eine bunte Karnevalssause veranstalten die Narren in Oberspier am Samstag um 20.11 Uhr in der Turnhalle des Dorfes.

Niedertopfstedt. „Hellblau!“ – der Gruß der Narren aus Niedertopfstedt schallt am Samstag ab 20.11 Uhr wieder beim Fasching durchs Bürgerhaus. Hoch her geht’s dort auch am Sonntag an 14.30 Uhr beim Familienfasching. Bei dieser Veranstaltung gibt es auch Kaffee und Kuchen.

Schernberg. Mit ihrer ersten Prunksitzung im Ratskeller starten auch die Karnevalsfans vom Schernberger Carnevals-Verein (SCV) am Sonnabend ab 20.11 Uhr voll durch. Am Sonntag wird hier ab 15.11 Uhr Kinderfasching gefeiert.

In Ringleben ist am Samstag Straßenkarneval. Der bunte Umzug führt durch den ganzen Ort. Beginn ist 9.30 Uhr am Storchennest.

Jetzt steigen auch die Esperstedter Karnevalisten in die Vollen und starten am Samstagabend in ihre erste Abendveranstaltung. Beginn auf dem Saal des Bürgerhauses ist 20.11 Uhr.

Volles Programm in Ichstedt: Dort starten die Narren vom IKV am Samstagabend im Saal des „Waldblick“ in ihren dritten Büttenabend. Beginn ist 20.11 Uhr.

In Bretleben laden die Narren am Samstag alle kleinen Narren und Närrinnen zum Kinderfasching ins Volkshaus ein. Um 15 Uhr geht’s los. Auch der Sonntag steht in Bretleben ganz im Zeichen der fünften Jahreszeit: „Fasching am Nachmittag“ heißt es ab 14 Uhr im Volkshaus bei Kaffee und Kuchen.

Bei den Narren in Roßleben steht am Samstagabend ab 19.33 Uhr die 2. Abendveranstaltung auf dem Programm. Närrisches Volk ist in der „Weintraube“ willkommen.

„Schöneweere helau!“, heißt es am Samstagabend in Schönewerda. Um 19.33 Uhr lädt der SKC zu seinem 1. Büttenabend ins Bürgerhaus „Zur Sonne“ ein.

Drei Abendveranstaltungen stecken bereits den Bottendorfer BCC-Narren in den Knochen – am Samstag folgt die vierte. Beginn im Saal der „Kupferhütte“ ist 19.30 Uhr.