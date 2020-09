Kulinarischer Stadtrundgang durch Sondershausen

Sondershausen. Sondershausen lädt am Mittwoch, 30. September, zum 3-Gänge-Menü ein.

Die nächste Möglichkeit, Sondershausen auf besonders schmackhafte Art zu entdecken, gibt es am Mittwoch, 30. September. Um 17.30 Uhr startet an der Alten Wache ein kulinarischer Stadtrundgang mit Gästeführerin Heike Günther. Auch an diesem Abend werden die Teilnehmer die Stadt erkunden, Historisches über Gebäude und Plätze erfahren sowie diese und jene Anekdote aus der Sondershäuser Geschichte hören.

Nach der Vorspeise im Restaurant Syrtaki werden der Hauptgang sowie die Nachspeise im Restaurant La Voglia serviert. Der kulinarische Rundgang kostet 25 Euro pro Person und ist inklusive eines Drei-Gänge-Menüs. Verbindliche Anmeldungen nimmt die Touristinformation in der Alten Wache unter Telefon: 03632/788111 bis zum 26. September entgegen.