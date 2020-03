An der Alten Wache am Markt startet der Stadtrundgang.

Kulinarischer Stadtrundgang in Sondershausen

Einen nächsten kulinarischen Stadtrundgang durch Sondershausen bietet Gästeführerin Edith Baars am Samstag, dem 28. März. Um 11 Uhr starten an der Alten Wache die Teilnehmer, um die Stadt zu erkunden, Historisches über Gebäude und Plätze zu erfahren sowie Anekdoten aus der Sondershäuser Geschichte zu hören. Die Vorspeise wird im Café Pille serviert und im Restaurant „Syrtaki“ Haupt- sowie Nachspeise. Der kulinarische Rundgang kostet 25 Euro pro Person, inklusive Drei-Gänge-Menü. Verbindliche Anmeldung in der Touristinformation, Telefon: 03632/78 81 11 bis 25. März.