Kulinarisches und Anekdoten zur Stadtführung durch Sondershausen

Foto: Henning Most

Treffpunkt ist die Stadtinformation in Sondershausen. /Archiv)

Sondershausen. Eine Stadtführung durch Sondershausen findet am 26. November statt.

Zu einer kulinarischen Stadtführung wird für übernächsten Samstag, den 26. November, um 17 Uhr eingeladen. Treffpunkt ist die Stadtinformation am Marktplatz. Bei der Stadtführung könnten die Teilnehmer unter dem Motto „Kultur geht durch den Magen“ die Kreisstadt von einer besonders genussvollen Seite kennenlernen. Gästeführerin Edith Baars entführt die Besucher während des Stadtrundgangs in die Vergangenheit der Musikgeschichte Sondershausens. Zwischendurch gönnen sich die Teilnehmer in verschiedenen Lokalitäten der Stadt ein köstliches Drei-Gänge-Menü, währenddessen die Gästeführerin spannende Anekdoten aus Zeiten der Fürstenresidenz erzählt.