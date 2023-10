Kulturcafé und Ausstellungseröffnung in der Landesmusikakademie in Sondershausen

Sondershausen. Landesmusikakademie in Sondershausen zeigt ab 5. November Arbeiten des Künstler Fred Böhme.

Die Landesmusikakademie lädt am 5. November um 15 Uhr zum nächsten Kulturcafé in das Café im Gästehaus ein. Künstler der Veranstaltung ist der aus Bad Frankenhausen stammende Fred Böhme. Das Gespräch mit ihm werde vom ehemaligen Bürgermeister der Stadt Sondershausen, Joachim Kreyer, geführt. Besucher hätten an diesem Tag die Gelegenheit, die Arbeiten Fred Böhmes kennen zu lernen und mit ihm ins Gespräch zu kommen. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Die Arbeiten sollen bis März kommenden Jahres im Café des Gästehauses zu sehen sein.

Böhme wurde 1962 in Schwerin geboren. In den Jahren 1984 bis 1989 absolvierte er ein Pädagogikstudium an der Universität Leipzig in den Fächern Kunsterziehung und Deutsch. Seit 1989 ist er als Museumspädagoge im Panorama Museum Bad Frankenhausen beschäftigt. Zudem leitet er seit 1992 Kunstkurse und trat im Jahr darauf in den Verband Bildender Künstler Thüringen ein. Seine Werke befinden sich unter anderem im Buchmuseum Leipzig sowie im Haus der Geschichte in Bonn.

Bis in die 2000er-Jahre hinein sei der Bad Frankenhäuser Künstler vor allem als (Feder-) Zeichner und Radierer in Erscheinung getreten und dabei vor allem als Schöpfer höchst aufwändiger, kleinformatiger (neo-) symbolistischer Kompositionen mit zum Teil satirischen Zügen. Seit einigen Jahren sei sein Interesse an futuro-kubistischen Kompositionen erwacht, zunächst vor allem in der Zeichnung, später zunehmend auch in der Malerei.

Bis einschließlich 1. November sind im Gästehaus zunächst noch Zeichnungen und Bilder der Künstlerin Lubna Mohaupt-Ghannoum zu sehen. Die Werke könnten auch erworben werden.