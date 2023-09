Kulturgut: Gesellschaftsspiel

Susann Salzmann über themenspezifische Aktionstage im Land.

Was verbinden Sie, liebe Leser, mit dem 14. Februar? Valentinstag, klar. Und was ist mit dem 15. Februar? In einer skurrilen Liste über die themenspezifischen Aktionstage, die es weltweit so gibt, sind diesem Datum sogar vier Bedeutungen zugeordnet: Der 15. Februar gilt als Kinderkrebstag, Angelman-Tag, Tag des Singles und der Tag lenkt die Aufmerksamkeit auch noch auf den Regenwurm.

Das Wochenende steht im Zeichen eines anderen Aktionstages. Am Wochenende finden die Tage des Gesellschaftsspiels statt. Das Projekt „Stadt-Land-Spielt!“ will das analoge Brettspiel als Kulturgut fördern. Dieser Aktionstag wird übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, der Schweiz, Belgien und Dänemark zelebriert. Menschen verschiedenster Couleur haben am Wochenende die Gelegenheit, sich spielend kennenzulernen. Was sonst.

Laut Organisatoren gibt es in diesem Jahr 240 Standorte, an denen die Siegpunktleisten erklommen werden können. Die Brettspieler Thüringens haben in Erfurt im Bildungshaus St. Martin am 16. September von 10 bis 17 Uhr dafür immerhin einen Anlaufpunkt.