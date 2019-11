Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kunstcontainer wird zum Ausstellungsort

Von Mai bis Ende September dieses Jahres war ein Überseecontainer als mobiles Kunstprojekt in Thüringen unterwegs. Die Thüringer Jugendkunstschulen wollten damit Kindern und Jugendlichen an verschiedenen Orten Forschungsraum und Werkstätten zum Thema „Wohnen und Leben“ bereit stellen. Für eine Woche machte der Container auch in der Fußgängerzone von Sondershausen Station. Seit Dienstag hat der Container seine vorerst letzte Station erreicht und steht vor dem Kunstpavillon in Eisenach. Er wird jetzt zu einem Ausstellungsort umgebaut, der die Ergebnisse der acht Einzelprojekte präsentieren wird.

Drei Tage lang arbeiteten im September Schüler des Scholl-Gymnasiums mitten in der Stadt und stellten dabei Themen wie Zusammenleben und Umweltschutz in den Vordergrund. Die Schüler konnten dabei Bereiche der Bauhauswerkstätten eintauchen. Es entstanden Plastiken und Grafiken, und sogar Figuren des experimentellen Triadischen Balletts von Bauhauskünstler Oskar Schlemmer wurden nachgebaut. Die Schüler fertigten unter Leitung der Architektin Iris Karstedt Hausmodelle fürs Wohnen auf wenigen Quadratmetern. Am dritten Projekttag beschäftigten sie sich mit der Zukunftsplanung von Sondershäuser Stadtgebieten.

An jedem Standort des Containers wurde eine „Zeitkapsel“ mit Objekten, Skizzen oder Tagebuchaufzeichnungen sowie einem Stick mit Fotos der Aktionstage angelegt. Die Eröffnung dieser Werkschau findet am Samstag, dem 23. November um 14.30 Uhr in Eisenach statt.