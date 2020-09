Kyffhäuserkreis. Am 9. und 12. September wird es zwei Performances im Rahmen des Weimarer Kunstfest in Bad Frankenhausen und Friedrichsrode geben.

Wie geht’s, Thüringen? Was prägt Thüringen? Was bedeutet es, Thüringer zu sein? In der theatralen Performance des luxemburgischen Schauspielers Steve Karier wird das Land selbst zum Thema, 100 Jahre nach seiner Gründung. Erzählt aus Sicht der der Thüringer.