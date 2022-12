Kunsthandwerk und Lichtershow beim Weihnachtsmarkt in Kleinberndten

Kleinberndten. Zum Weihnachtsmarkt in Kleinberndten wird am 10. Dezember vor die „Alte Schule eingeladen.

Zum Weihnachtsmarkt vor der „Alten Schule“ in Kleinberndten wird am Samstag, dem 10. Dezember, ab 14.30 Uhr eingeladen. In der gemütlichen Atmosphäre des alten Schulhofs können die Besucher unter anderem Kaffee und Kuchen, Glühwein, Grog und Deftiges vom Grill genießen. Zudem bestehe die Möglichkeit, bei regionalen Händlern besonderes Kunsthandwerk zu erwerben. Das Warten auf den Weihnachtsmann können sich die Kinder mit weihnachtlichem Basteln vertreiben. Die Kindertanzgruppe des CCW stimmt mit ihrem Auftritt auf den Nachmittag ein, der Weihnachtsmann wird um 16 Uhr erwartet. Zu einer beeindruckenden Lichtershow wird dann noch um 17.30 Uhr in die Kirche St. Johannis eingeladen.