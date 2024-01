Kunstmeile in Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen Kunstvoll ins neue Jahr können Besucher bei einem Bummel durch die Kurstadt jetzt wieder starten.

Bad Frankenhausen startet wieder ins kunstvoll ins Jahr. Am Freitag, 5. Januar, wird wieder zur Kunstmeile eingeladen. Einzelhändler stellen dann in ihren Schaufenstern nicht nur ihre eigenen Angebote, sondern auch Kunstwerke von verschiedenen lokalen Künstlern aus Bad Frankenhausen und Umgebung aus.

Und weil die ersten beiden Veranstaltungen auf ein reges Publikumsinteresse stießen, soll die dritte Kunstmeile auch etwas länger laufen, und zwar bis zum 21. Januar, informiert Fred Böhme.

Im Schaufenster der Steinbrück-Apotheke werde es daher auf ausdrücklichen Wunsch des Inhabers auch eine kleine Präsentation mit Werken des Kinderkurses des Panorama-Museums geben, berichtet dessen Museumspädagoge Böhme. Gezeigt werden überwiegend Bilder, in denen sich Kinder mit der Bildwelt von Werner Tübke beschäftigt haben, also eine durchaus passende Referenz an den Panorama-Hauskünstler, der in diesem Jahr seinen 95. Geburtstag gefeiert hätte und dessen Todestag sich in diesem Jahr zum 20. Male jährt.

An der Kunstaktion beteiligen sich zudem Künstler wie Ralf Behrend, Ines Buff, Wolfgang Müller, Erika Pedak, Cornelia Thiel, Daniela Voigt, Benno Busch, Renate Kutz, Nicole Threbank, Ravenna vom Waldesrand, Martin Werner, Angela-Katrin und Fred Böhme.

Zum Auftakt am Freitag, 5. Januar, ab 16 Uhr werden auch einige Künstler in den Geschäften vor Ort anwesend sein und sich den Fragen des Publikums stellen.