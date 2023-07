Kunstwerke in Bad Frankenhäuser Schaufenstern

Eingebettet in den diesjährigen Kultursommer findet vom 1. bis 9. Juli in Bad Frankenhausen die 2. Kunstmeile statt. In der Kräme und den angrenzenden Straßen der Innenstadt sind in den Schaufenstern beteiligter Geschäfte Werke regionaler Kunstschaffender zu sehen, wie hier bei E-Fashion in der Erfurter Straße.

Bad Frankenhausen. Eingebettet in den Kultursommer findet noch bis zum 9. Juli in der Frankenhäuser Innenstadt die 2. Kunstmeile statt.

Ein halbes Jahr nach der Aktion „Kunstvoll ins neue Jahr“, einem Gemeinschaftswerk von Händlern und Gewerbetreibenden in Bad Frankenhausen und regionalen Künstlern in der Frankenhäuser Innenstadt, ist am 1. Juli die 2. Frankenhäuser Kunstmeile an den Start gegangen.

„Als Teil des diesjährigen Kultursommers stellen die Künstler der Stadt und der Region wie schon im Januar einige ihrer Kunstwerke an ungewohnten Orten aus, nämlich in den Schaufenstern verschiedener Geschäfte der Innenstadt. Ein Ziel dieser Aktion ist es, gerade innerhalb des Kultursommers zu zeigen, dass auch in dieser Stadt und ihrer Umgebung kreative Menschen leben und ein kunstinteressiertes Publikum in die Innenstadt und die kleinen Geschäfte der Stadt zu locken“, heißt es in einer Pressemitteilung von Museumspädagoge Fred Böhme aus dem Panorama-Museum.

Puzzle-Suchspiel gehört zur Aktion

Am 2. Kultursommer beteiligen sich neben Fred Böhme selbst mit Malereien als Kunstschaffende aus Bad Frankenhausen weiterhin Cornelia Thiel mit Schmuck, Renate Kutz mit abstrakten Pouringmalereien, Barbara Huth mit Malerei, Keramik und Kleinplastik, Angela Böhme mit Fotografie und Malerei, Katja Moldt und Wolfgang Müller aus dem Ortsteil Ichstedt mit Malereien und Grafiken, außerdem der Maler und Grafiker Benno Busch aus Bendeleben, Malkünstler Lena Witzenhausen und Stefan Bödger aus Sondershausen sowie die Fotografin Daniela Voigt.

Zur Kunstmeile gehört auch ein Puzzle-Suchspiel: In jedem der beteiligten Geschäfte ist ein Puzzleteil erhältlich, die sich am Ende zu einer Stadtansicht von Bad Frankenhausen zusammenfügen. Auf ein A4-Blatt Papier geklebt und mit seinen Kontaktdaten versehen, kann das fertige Werk im Laden E2-Fashion in der Erfurter Straße 2/Ecke Kräme abgegeben werden. Abgabeschluss ist der 8. Juli. Um 14 Uhr werden an diesem Tag auf der Bühne am „Schwan“ die Gewinner ausgelost, denen Preise in Gestalt von Bildern winken, die die Künstler stifteten. Am 9. Juli endet dann die 2. Bad Frankenhäuser Kunstmeile.

Malaktion lädt am Samstag ein

Beteiligte Läden sind Stolze-Buchhandlung, Adam & Eva Wäscheparadies, KYF-Rad, das Ladengeschäft von Barbara Huth, E2 Fashion, Frisiersalon Helmich, der Laden „Kunsterbunt“ und das Blümchen Café.

Im Rahmen des Kultursommers werden Angela und Fred Böhme alias „Boehme Art“ am Nachmittag des 8. Juli zudem im Bereich der Kräme mit einem kleinen Stand mit Druckgrafik, Kunstpostkarten und Fotografien zu finden sein und zwischen 15 und 17 Uhr dort eine Malaktion starten.