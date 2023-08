Kur fürs marode Greußener Jugendhaus steht weiter aus

Greußen. Städtische Immobilie in Greußen birgt Gefahren. Die Reparaturen sind für Herbst vorgesehen. Aber die Kommune denkt auch über einen Umzug nach.

Über wackelige Fliesen auf der Treppe müssen Besucher vom Jugendhaus Greußen laufen, um das öffentliche Gebäude durch den Haupteingang zu betreten. Die bereits abgelösten Keramikplatten stapeln sich an der Wand neben der Steinstiege. Dämmert es, werden deren maroden Stufen nicht einmal ausreichend beleuchtet. Die Lampe neben der Eingangstür funktioniert schon lange nicht mehr, sowohl Abdeckung als auch Leuchtmittel sind verschwunden, der Sockel ist auch arg mitgenommen. „Die Treppe ist schon ziemlich gefährlich“, sind sich Vanessa Kühne, Leiterin des Jugendhauses, und Greußens Ortsteilbürgermeister Peter Georgi (CDU) einig.

Keller wegen Schimmel nicht mehr zu nutzen

Besser sei der Zustand aber auch drinnen in einigen Teilen des etwa 100 Jahre alten Gebäudes, das nach Auskunft Georgis von einem zu seiner Zeit bekannten Greußener Unternehmer und Erfinder gebaut worden sei, nicht. Im Erdgeschoss, wo die meisten Räume für Angebote des Jugendtreffs genutzt werden, bröckele es an vielen Stellen, wie Kühne berichtet. Die Toilette neben dem Treppenhaus funktioniere seit einiger Zeit überhaupt nicht mehr

Wegen Schimmelbefall ist das Untergeschoss vom Jugendhaus in Greußen nicht mehr nutzbar, aber mit Müll vollgestellt, wie Peter Georgi (CDU) feststellt. Foto: Timo Götz

Richtig schlimm aber sei der Keller. Die Hausleiterin traut sich kaum, dort hinunter zu steigen, um die Schäden zu zeigen. „Es ist besser, hier unten so wenig wie möglich zu atmen“, rät sie. Und der beißende Schimmelgeruch, erklärt schnell, warum sie dazu rät. Unten angekommen ist der Schimmelbelag an Wänden und Gegenständen auch mit bloßem Auge zu sehen. Er überzieht auch die Werkbänke im ehemaligen Raum für kreatives Gestalten mit Holz und Metall. „Hier arbeiten wir schon lange nicht mehr mit den Kindern“, bedauert Kühne.

Spätestens seitdem der Keller im normalen Kluballtag kaum noch betreten wird, entwickele er sich zur Müllablage, wie Georgi bemerkt. In Ecken stapeln sich alte Möbel und andere Gegenstände. Sogar ein paar abgefahrene Autoräder wurden hier schon abgelegt. „Aufräumen allein reicht hier aber nicht. Das Gebäude müsste von Grund auf saniert werden“, stellt der Greußener Ortsteilvorstand klar.

Die Lampe an der gerissenen Wand neben dem Haupteingang funktioniert schon lange nicht mehr. Foto: Timo Götz

Das haben Georgi und Mitarbeiter der vom Kreisjugendring des Kyffhäuserkreises betriebenen Einrichtung bereits im Stadtrat der Landgemeinde Stadt Greußen vorgebracht. Damit hätte sie auch Gehör gefunden, wie Bürgermeister Torsten Abicht (parteilos) auf Nachfrage am Mittwoch versichert. „Wir haben die Probleme mit dem baulichen Zustand des Jugendhauses im Blick.“ Im Herbst würden Mitarbeiter vom Bauhof einige der akuten Schäden am Gebäude wie etwa die lockeren Fliesen und die fehlende Beleuchtung beheben.

Ein umfassende Sanierung des Hauses sei bislang noch nicht ins Auge gefasst, schränkt Abicht die Erwartungen ein. Das liege aber nicht am Unwillen der Kommune. „Wir überlegen gerade, ob wir das Jugendhaus generell am bisherigen Standort erhalten oder stattdessen eine andere städtische Immobilie als neuen Jugendtreff nutzen wollen.“ Konkret käme die ehemalige Grundschule in Frage. An einem Konzept für die künftige Nutzung dieses Gebäudes werde gerade gearbeitet. Dabei spiele auch das Angebot des Jugendhauses eine Rolle.