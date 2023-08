Kurkonzert & Kurmilieu in Bad Frankenhausen: Zum Auftakt tanzen die Tropfen

Bad Frankenhausen. „Kurkonzert & Kurmilieu“ verwandelte am Mittwochabend den Kurpark in Bad Frankenhausen ganz ohne Zeitschalter wieder in alte Zeiten.

Einmal im Jahr an einem Sommerabend finden sich Kurparkbesucher in Bad Frankenhausen im Flair alter Zeiten wieder, als das Kurwesen 1818 in der Stadt seinen Anfang nahm und um 1890 die Frankenhäuser Kurkapelle im Konzertpavillon mehrmals die Woche Gäste und Einheimische mit Konzerten erfreute.

Seit der Premiere zum Kurjubiläum 2018 ist die Reihe „Kurkonzert & Kurmilieu“ fester Termin im jährlichen Veranstaltungskalender der Stadt. Zum vierten Mal flanierten am Mittwochabend herausgeputzte Damen und Herren in schicken Roben und Frisuren unter flotten Hüten, Schirmchen schwenkend und die üppigen Kleider raffend durch den Park mit seinem historischen Kurpavillon, tanzten und wippten zum Takt der Musik. Für den Aufzug hatten sie wieder in ihrem alten Fundus, in Kleiderschränken und Schmuckkästen gestöbert. Aber auch ohne pompöse Gewandung wollten sich viele Gäste den besonderen Abend nicht entgehen lassen.

Nach einer Viertelstunde zeigt sich das Himmelblau wieder

Doch ehe das Tanzbein geschwungen werden konnte, tanzten erst einmal die Regentropfen. Eine graue Wolke hatte sich kurz vor Beginn unbemerkt über das Fest geschoben, das sonst nur bestes Sommerwetter kennt. Wie aus Eimern schüttete ein Platzregen, der wohl kaum einen Besucher trocken ließ, die sich unter die umstehenden Bäume und die Zeltdächer der Versorgungsstände gerettet hatten. Auch vorsorglich mitgebrachte Regenschirme hatten dem Guss zumeist nicht viel entgegenzusetzen.

Rasch wurden auf der Tanzfläche noch zwei große Schirme installiert, die schnell eingenommen waren. Eine Viertelstunde, dann war der Spuk vorbei. Himmelblau zeigte sich und mancher konnte nun zwar sein geplantes Picknick auf der Wiese abhaken. Aber mit feuchten Säumen und leicht bespritzen Schuhen stand dem geselligen Abend mit Musik von „Geschmacksmuster“ (Kyffhäuserkreis) und „Indistinct Cheddar“ (Jena) nichts mehr im Wege.