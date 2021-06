Die Kreativräume der Kreis-Volkshochschule in Sondershausen in der Güntherstraße 26. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Kurs für Landschaftsmalerei in Sondershausen

Sondershausen. Die Volkshochschule des Kyffhäuserkreises starte im Juni einen Präsenzkurs für Malerei.

Einen Kurs im Kreativzentrum bietet die Volkshochschule des Kyffhäuserkreises wieder an. Thomas Fischer wird ab 16. Juni Fertigkeiten zum Thema „Landschaftsmalerei“ vermitteln. Für diesen Kurs sollten Teilnehmen Freude und Lust am Zeichnen und Malen haben, heißt es in der Ankündigung.

Wer Interesse habe, die eigenen Fähigkeiten zu erweitern und Konzentration, Beobachtungsgabe, Ausdauer und Achtsamkeit zu schulen, um ein Werk bestmöglich zu vollenden, der sei dort an der richtigen Stelle. Ziel sei es, ein Landschaftsbild nach besten Möglichkeiten zu schaffen. Es wird mit Farbstiften und sehr matten Vinylfarben auf besonders vorbereiteten Sperrholzplatten gearbeitet.

Während der Arbeit, werden alle Themen der Bildgestaltung, Umgang und Anwendung der Materialien sowie Mal- und Zeichentechniken ausführlich erläutert und gemeinsam am konkreten Bild ausgeführt. Schritt für Schritt werde der Kursleiter an seinem Bild die einzelnen Vorgehensweisen erläutern und unterstütze dann jeden einzelnen Kursteilnehmer bei der Umsetzung.

Der Kurs umfasst 32 Unterrichtseinheiten an acht Terminen, kostet 96 Euro und findet im Kreativzentrum der Volkshochschule, Güntherstraße 26, in Sondershausen statt. Beginn ist am 16. Juni von 17 bis 20 Uhr.

Die Anmeldung kann erfolgen unter Telefon: 03632/741262 oder per E-Mail: vhs-sondershausen@kyffhaeuser.de