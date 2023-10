Sven Oesterheld vom DRK-Kyffhäuserkreisverband zeigt einen Teil des Ausbildungsmaterials, das bei den Kursen für Senioren Verwendung findet. In Holzthaleben können Interessierte am 19. Oktober dabei sein.

Kurs in Erster Hilfe für Senioren in Holzthaleben

Holzthaleben. Wie man sich in Katastrophenfällen richtig verhält, ist Inhalt des Seminars.

Einen Kurs mit dem Titel „Erste Hilfe mit Selbstschutzinhalten für Senioren und Seniorinnen“ bieten die Gemeindeverwaltung Helbedündorf, der Kyffhäuserkreisverband vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) und das Agathe-Team am Donnerstag, 19. Oktober, in Holzthaleben an. Ab 14 Uhr wird in der Verwaltung, Rasenweg 5, unter anderem darüber informiert, wie man sich bei Katastrophen richtig verhält. Informationen zum Kurs und zur Anmeldungen gibt es bei Verwaltungsleiterin Diana Kapell unter Telefon: 036029/82033 und Simone Schmidt vom Agathe-Team unter Telefon: 03632/741670.

Der nächste persönliche Sprechtag der Agathe-Beraterinnen findet am Donnerstag, 16. November, von 14 bis 15 Uhr in der Gemeindeverwaltung statt.