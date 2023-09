Einen Kurs in Erste Hilfe für Senioren wird in Greußen angeboten.

Kurs in Greußen: Erste Hilfe für Senioren

Greußen. Um die richtige Verhaltensweise in Gefahrensituationen geht es im Jugendhaus.

Einen Kurs zum Thema „Erste Hilfe mit Selbstschutzinhalten für Senioren und Seniorinnen“ veranstalten der Kreisjugendring des Kyffhäuserkreises, der DRK-Kreisverband des Landkreises und das Team von „Agathe“ am Dienstag, dem 12. September, im Jugendhaus in Greußen.

Richtiges Reagieren und Agieren bei Katastrophen

In der Zeit von 14 bis 16 Uhr geht es laut Mitteilung des Landratsamtes unter anderem um richtige Verhaltensweisen in gesundheitlich brenzligen Situationen wie zum Beispiel Ober- oder Unterzuckerung, Schlaganfall, falsche Medikation und Vergiftung sowie um die Versorgung von Verletzungen. In der Veranstaltung soll den Angaben zufolge auch das richtige Reagieren und Agieren bei Katastrophen wie Überschwemmung, Hitze, Kälte, Bränden und vieles mehr behandelt werden.