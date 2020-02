Mit dem Computer im Internet Seiten zu erstellen wird jetzt an der Volkshochschule in Sondershausen gelehrt.

Kurs zum Publizieren im Netz

Personen, die sich im Berufsleben oder Ehrenamt mit der Gestaltung einer Website beschäftigen, können sich dafür jetzt bei einem Kurs zur Open-Source-Software Wordpress neue Kenntnisse und Anregungen holen. Der Lehrgang an der Volkshochschule (VHS) bietet auch anderen Interessierten die Gelegenheit, zu lernen, wie sie vielseitige Onlineprojekte von der einfachen Unternehmens- oder Vereinswebsite, bis hin zu umfangreichen Magazinen umsetzen können. Dabei kann ein eigenes kleines Websiteprojekt entstehen. Der Kurs findet am Samstag, den 7. März in der Zeit von 9 bis 15 Uhr in Sondershausen, Güntherstraße 26 im PC-Raum der VHS statt und kostet 32 Euro. Für Kleingruppen unter acht Teilnehmer wird eine gesonderte Kursgebühr berechnet! Eine Anmeldung ist erforderlich unter 03632-741262 oder vhs-sondershausen@kyffhaeuser.de