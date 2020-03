Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kurzarbeit sichert Beschäftigung im Kyffhäuserkreis

Corona verändert das gesellschaftliche Leben und den Arbeitsmarkt. Die Politik reagiert mit Schutzmaßnahmen. „Wir werden die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt erst in einigen Wochen genauer beschreiben können. Ich gehe aber nicht davon aus, dass wir im April weiter sinkende Arbeitslosenzahlen haben werden“, sagt Karsten Froböse, Chef der Nordhäuser Arbeitsagentur.

Die Zahl der Beratungen zu Kurzarbeit sei bei der Nordhäuser Arbeitsagentur um ein Vielfaches gestiegen, Anfragen kämen aus vielen Bereichen der Wirtschaft. Das Thema stehe bei der Agentur an erster Stelle. Man habe die telefonische Erreichbarkeit für Arbeitgeber in der letzten Woche deutlich verbessert. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Sicherheit von Unternehmen und Arbeitnehmern. Die Auszahlung von Geldleistungen, wie dem Kurzarbeitergeld und Arbeitslosengeld, hat Priorität“, so Froböse. Mit Kurzarbeit könne Arbeitslosigkeit vermieden werden, betont er.

Stichtag für statistische Erhebungen der Agentur sei Mitte des Monats. So auch im März. Da habe es im Kyffhäuserkreis 3091 Arbeitslose (Quote 8,2 Prozent) gegeben, 137 weniger als im Februar. Es habe insgesamt eine positive Entwicklung gegeben. Dann kam Corona.