Kurzarbeit und finanzielle Verluste

Dienstagmittag im Sondershäuser Restaurant „La Voglia“ wird hier normalerweise Mittag gegessen. Jetzt sind nur drei Tische besetzt. Der Großteil bleibt leer. Die Auswirkungen der Coronakrise machen auch vor dem sonst beliebten Restaurant am Marktplatz nicht halt. Schon in den vergangenen Tagen seien immer weniger Menschen zum Essen gekommen. Wenn das Telefon klingelt, dann nicht wegen Reservierungen, sondern um diese abzusagen, berichtet Inhaber Alban Ahmeti. •„Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog“

„Für meine Branche ist das wirklich sehr schwierig“, sagt Alban Ahmeti. Für ihn und alle anderen Gaststättenbetreiber wird das große finanzielle Verluste bedeuten.

Den geforderten Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Tischen habe er bereits realisiert. Auch wenn es bedeutet, dass im Restaurant die Kapazität von bislang 42 Plätzen deutlich reduziert werden musste. Falls erforderlich würde man sich weiteren Anforderungen bezüglich eines Mindestabstands zwischen den Gästen und dem Personal anpassen. Auf das Thema Hygiene habe man indes im „La Voglia“ schon immer großen Wert gelegt: Nicht erst jetzt, wo das Coronavirus grassiert, sagt Ahmeti. Die Tische werden vor jedem neuen Eindecken mit heißem Wasser abgewischt und zusätzlich ein Desinfektionsmittel aufgesprüht, nennt er ein Beispiel.

Mitarbeiter zu entlassen, komme für den Gastronom derzeit noch nicht in Frage. So habe man hier schon gute Zeiten gehabt und nun stehe er auch – solange dies möglich ist – kollegial zu seinen Angestellten.

Hoteliers und Gastronomen beantragen Kurzarbeit

An Entlassungen denkt Possenbetreiber Bernd Jahn derzeit auch nicht. Für einen Teil seiner 30 Angestellten, die bis zur vorläufigen Schließung im Freizeitbereich gearbeitet haben, habe er allerdings Kurzarbeit anmelden müssen. Das Restaurant auf dem Possen ist derzeit die einzige Einrichtung des Freizeitparks Possen, die noch geöffnet hat. „Wir gehen aber davon aus, dass es in naher Zukunft auch noch geschlossen werden muss“, gibt sich Bernd Jahn keinen Illusionen hin.

Die Indoorhalle, der Klettergarten und die großen Hüpfburgen auf dem Gelände werden in den kommenden Wochen leer bleiben. Zudem haben in den vergangenen Tagen vielen Schulen Klassenfahrten storniert. Die Bungalows auf dem Possen und die Freizeitangebote von Jahns sind aber vor allem auf Gruppenreisen mit Kindern und Jugendlichen spezialisiert.

Als Kreisvorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbands hofft Jahn, dass auch seine Berufskollegen diese schwere Zeit schaffen, um, wenn alles überstanden ist, wieder „mit Volldampf durchzustarten“. Vergleichbares habe er noch nie erlebt. Er hoffe auch auf die Unterstützung von Land und Bund für die Gastronomen.

Auch in Artern haben Wirte und Hoteliers zu kämpfen. Im Hotel Friedchen sind reihenweise Stornierungen für gebuchte Hotelzimmer und diverse Veranstaltungen eingegangen. „Die Leute stornieren teilweise schon bis in den November hinein. Ich habe keine Ahnung, was das werden soll“, sagt Inhaber Detlef Friedchen. Es würden sogar kleinere Feiern mit 20 oder weniger Personen abgesagt.

Selbst, wenn er seine Gastronomie wegen der Corona-Schutzmaßnahmen schließen müsste. An seinen beiden Bratwurstständen in Artern darf Detlef Friedchen weiterhin verkaufen. Foto: Patrick Weisheit

Sollte im Landkreis doch noch die Empfehlung greifen, Restaurants nur bis 18 Uhr öffnen zu dürfen, würde es sich für ihn nicht lohnen, für eine Stunde ab 17 Uhr zu öffnen. „Ich denke dabei auch an meine Angestellten, die mir zum Glück da schon entgegenkommen. Es ist ein Geben und Nehmen“, sagt er. Auf jeden Fall geöffnet bleiben, sollen die beiden Grillstände in Artern. „Wir haben jeweils Hinweisschilder aufgestellt, dass die Leute Abstand halten sollen“, sagt Detlef Friedchen.

Auch Thomas Künne, Inhaber des Weinberg-Hotels in Artern, ist ratlos und spricht von abnormalen Zuständen: „Wir haben zwar noch ein paar Monteure, die hier übernachten, aber ansonsten wurden sämtliche Übernachtungen und Veranstaltungen storniert.“ Dass touristische Reisen untersagt sind, würde die gesamte Branche hart treffen. Beide Arterner Gastronomen haben bereits Kurzarbeitergeld für ihre Angestellten beantragt.