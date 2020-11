Kurzer Besucherandrang im Kyffhäuserkreis vor zweitem Aus

Seit Wochenbeginn haben Hotels und Gaststätten auf Anordnung wieder geschlossen. Bis Ende des Monats gilt der November-Lockdown und trifft die Tourismusbranche erneut hart. An der Statistik aus Erfurt war es nicht abzulesen, sie vermeldete jeden Monat neue Negativrekorde. Dabei hatten viele Tourismusbetriebe vom Sommer durchaus Positives zu berichten. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Matthias Deichstetter, Amtsleiter für Tourismus und Kultur im Kyffhäuserkreis, hält es für falsch, in diesem Jahr überhaupt auf die Tourismusstatistik zu schauen. „Da werden Zahlen verglichen, die man überhaupt nicht vergleichen kann“, sagt er. Während des langen Lockdowns im Frühjahr konnten natürlich keine Gäste kommen. „Es tut mir in der Seele weh, wenn ich sehe, wie die Unternehmen arbeiten und arbeiten und dann an irgendwelchen statistischen Zahlen gemessen werden“, sagt er.

Durch frühe Öffnung viele Anfragen und Buchungen im ganzen Sommer

Die Sommermonate konnten den zahlenmäßigen Einbruch ein wenig abmildern. „Dadurch, dass Thüringen als eines der ersten Bundesländer nach dem Lockdown die touristischen Angebote wieder geöffnet hat, konnten sich unsere Hotels teilweise nicht vor Anfragen retten. Wir hatten Hotels, die waren den ganzen Sommer ausgebucht“, freut sich Deichstetter, der auch Vorstand des Tourismusverbandes Südharz-Kyffhäuser ist. Entsprechend viele Hotelgäste besuchten die touristischen Einrichtungen wie Kyffhäuserdenkmal, Barbarossahöhle und Co.

Er spricht zudem von einer signifikante Zahl an Tagesgästen. Reisen war schwierig, also machte man sich auf, die Region zu erkunden. Das aber jetzt in einer Statistik niederzulegen, bezeichnet er als Fehler: „Diese Statistik hat überhaupt keine Aussagekraft darüber, wie es dem Tourismus geht.“ Die riesigen Verluste vom Frühjahr konnte der Sommer nicht ausgleichen.

Der erneute Lockdown im November sei für die Tourismusbranche eine Katastrophe. „Die Unternehmen haben in Größenordnungen Investitionen in Schutzkonzepte und -ausrüstungen getätigt und kriegen jetzt wieder die Tür von außen verriegelt“, beschreibt Deichstetter das Dilemma.

Er befürchtet, dass das eine oder andere Unternehmen das nicht überlebt. „Die Investitionen stehen jetzt in Frage. Man musste trotzdem schließen – in einem gut kontrollierbaren Bereich. Das ist für die Unternehmen nicht mehr nachvollziehbar“, gibt Deichstetter die Stimmungslage wieder.

Profitieren von der neuen Lust am Reisen vor allem innerhalb Deutschlands konnte in den Sommermonaten das Kyffhäuser-Denkmal. In den letzten April-Tagen – öffnen durfte das Denkmal am 27. April wieder – war das Interesse noch überschaubar. Was sich aber rasch änderte. „In den Folgemonaten erlebten wir dann einen Besucheransturm und konnten in einigen Monaten unser jeweiliges Vorjahresergebnis sogar um bis zu 35 Prozent überbieten, so dass wir das Jahr nahezu ohne Verlust hätten abschließen können“, schildert Jens Lüdecke der Geschäftsführer der Kur- und Tourismus GmbH.

Schwieriger sei da schon die Lage in der Therme. Nach genau einem Vierteljahr Schließzeit konnte man Mitte Juni wieder öffnen Die Auflagen für den Publikumsverkehr aber seien streng, die Besucherzahl stark begrenzt. Das spiegelt sich in der Statistik wider: „Die Leute trauten sich zunächst nicht, und auch die Kapazitätsbeschränkungen spielen da natürlich eine Rolle“, verweist der Kurdirektor auf die Zahlen, die deutlich denen der Vorjahre hinterher hinken. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass mit der Zeit die Besucher am Eingang Schlange standen. Deutlich besser sieht es hingegen bei der Auslastung des Wohnmobilplatzes mit seinen 15 Stellplätzen aus.

Vom Drang deutscher Urlauber nach Reisezielen im eigenen Land und Abstand von anderen Menschen konnte auch die Kurstadt profitieren: „Bis Ende Oktober hatten wir den Rückgang durch die Schließzeit im Frühjahr nahezu kompensiert“, so Lüdecke. Wobei die Monate Juli und September mit 262 und 349 Vermietungen und jeweils einem Plus von 144 bzw. 151 Prozent gegenüber dem Vorjahr absoluter Rekord waren.

Und nun wieder alles zurück auf Null. Lediglich die Physiotherapie in der Kyffhäusertherme ist derzeit geöffnet und nimmt Behandlungen auf Rezept vor.